طريقة عمل المسقعة، أكلة شعبية سهلة التحضير

طريقة عمل المسقعة، المسقعة من الأكلات الشعبية المصرية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتقدم بالباذنجان وباضافات مختلفة.

وطريقة عمل المسقعة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويمكن تقديمها كأكلة اقتصادية أو كأكلة فاخرة باللحم والبشاميل.

والمسقعة هي واحدة من الأطباق الشهية والمحبوبة في العديد من البلدان العربية، وخاصة في بلاد الشام ومصر، وتتنوع طرق إعداد المسقعة حسب البلد والمنطقة، ولكن غالبًا ما تتكون من الباذنجان كعنصر رئيسي إلى جانب مكونات أخرى تضيف نكهة غنية ومميزة.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل المسقعة.

مكونات عمل المسقعة:-

2 باذنجان كبير، مقطّع إلى شرائح سميكة

300 جرام لحم مفروم

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعمة

4 فصوص ثوم مفرومة

2 حبة طماطم مفرومة ناعمة

1 كوب صلصة طماطم

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

زيت زيتون للقلي

ملح حسب الرغبة

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل المسقعة:-

قومي برش الملح على شرائح الباذنجان واتركيها لمدة 30 دقيقة لتتخلص من الماء الزائد، بعد ذلك، قومي بتنشيفها جيدًا.

في مقلاة، سخني كمية من زيت الزيتون ثم اقلي شرائح الباذنجان حتى تصبح ذهبية اللون. ضعيها جانبًا لتصفى من الزيت.

في مقلاة أخرى، سخني القليل من زيت الزيتون ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبل البصل.

أضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى ينضج.

أضيفي الطماطم المفرومة والبهارات (الفلفل الأسود، الكمون، القرفة، والبابريكا) وقلبي الخليط جيدًا.

اتركي الحشوة على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتجانس المكونات.

في صينية فرن، رتبي طبقة من شرائح الباذنجان المقلية.

ضعي فوقها طبقة من اللحم المفروم المطهو، ثم أضيفي طبقة أخرى من الباذنجان.

اسكبي صلصة الطماطم على الطبقات، وتأكدي من توزيعها بالتساوي.

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي الصينية في الفرن واتركيها لمدة 25-30 دقيقة حتى تمتزج النكهات ويصبح السطح ذهبيًا.

عند إخراج الصينية من الفرن، اتركيها تبرد قليلًا ثم زينيها بالبقدونس المفروم.

قدميها ساخنة مع الخبز أو الأرز حسب الرغبة.

يمكنك تحضير المسقعة بدون لحم لجعلها وجبة نباتية.

يمكن إضافة الفلفل الأخضر أو الفلفل الحار حسب الذوق لزيادة نكهة الطبق.