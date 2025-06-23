مدين وتامر حسين يحتفلان بـ"مازال عالبال" دعمًا لشيرين بعد تصفية الخلاف مع روتانا

ظهر الملحن مدين، والشاعر تامر حسين، في مقطع فيديو عفوي وهما يغنيان أغنية "مازال عالبال"، دعمًا للنجمة شيرين عبد الوهاب بعد تصفية الخلاف بينها وبين شركة روتانا.

الأغنية من توزيع توما، والتي كانت قد سُجّلت بصوت شيرين منذ فترة دون أن تُطرح رسميًا، عادت مؤخرًا للواجهة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الموسيقية، مما دفع تامر حسين، صاحب الكلمات، ومدين، ملحن العمل، إلى الاحتفال بها من خلال هذا المقطع الذي ظهرا فيه بإحساس عفوي وصادق، مما لاقى تفاعلًا ايجابيًا كبيرًا من الجمهور.

وتفاعلت شيرين، مع الفيديو بإعادة نشره عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقته برسالة مؤثرة جاء فيها: "إنتوا مش بس كنتوا معايا صنّاع للعمل... إنتوا حبايب قلبي وإخواتي."

وردّ مدين برسالة مماثلة قال فيها: "يا شيرين، إنتي أختي الغالية وعشرة العمر. كل حاجة بتحلو بصوتك وإحساسك اللي بموت فيه، وتستاهلي مننا كل حاجة حلوة يا صوت مصر وMiss Guinness."

وكان مدين، قد أطلق على شيرين لقب "Miss Guinness" بعد دخول أغنيتهما "كلام عنيه" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأول أغنية عربية تظل في قوائم Billboard لأكثر من 45 أسبوعًا متتاليًا، ولا تزال ضمن قائمة Top 50في مصر حتى اليوم.

جدير بالذكر أن يجمع بين مدين وشيرين مسيرة طويلة من النجاحات الساحقة، من أبرزها: "كلام عنيه"، "قالك نسيني"، "حبّه جنة"، "الدهب"، و"أنا كتير"مما يعكس الفيديو الأخير عمق العلاقة الفنية والإنسانية التي تربطهم منذ سنوات.

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