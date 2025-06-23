الكويت تنفي تعرض إحدى القواعد العسكرية بأراضيها لهجوم صاروخي

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي مساء اليوم الإثنين، صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض إحدى القواعد الجوية العسكرية لهجوم صاروخي.

وأكدت رئاسة الأركان الكويتية سلامة أراضي دولة الكويت من أي انتهاك أو هجوم وأهابت بالمواطنين والمقيمين تحري الدقة في تداول الأخبار وعدم الانسياق وراء الإشاعات والمعلومات المغلوطة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية

الكويت تدعو إلى الحوار وضبط النفس

وبحسب جريدة «الرأي»، تلقى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد اتصالًا هاتفيًا من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وبحث مستجدات الأوضاع المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط والصراع القائم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة والكيان الإسرائيلي الغاشم.

كما تلقى مشعل اتصالًا هاتفيًا من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وبحث مستجدات الأوضاع المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط والصراع القائم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة والكيان الإسرائيلي الغاشم.

انعقاد دائم لمتابعة آخر التطورات في المنطقة

وفي إطار متابعة التطورات الإقليمية، قرر مجلس الدفاع الأعلى في الكويت خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد العبدالله أن يكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر التطورات في المنطقة.

وتابع المجلس الاستعدادات المتخذة من قبل الجهات المعنية للتنسيق بينها لضمان سرعة التعامل ورفع مستوى جاهزيتها، واطلع على أبرز الجهود المبذولة فى تحديث الإجراءات بما يتماشى مع المستجدات.

وأعربت الكويت عن القلق البالغ لتطورات الأحداث المتعاقبة التي تشهدها الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة لاسيما تلك الأخيرة التي شملت استهدافًا لعدد من المنشآت النووية في تطور خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

ودعت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إلى «الوقف التام والفوري لكل أوجه التصعيد والوقف التام للأعمال العسكرية، وإلى تحكيم لغة الحوار وضبط النفس ومضاعفة الجهود الهادفة لإيجاد حلول سياسية من شأنها تحقيق أمن واستقرار المنطقة».

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