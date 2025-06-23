مونديال الأندية، باريس سان جيرمان يتقدم على سياتل بهدف في الشوط الأول

مونديال الأندية، انتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان أمام سياتل ساوندرز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب لومين فيلد، ضمن الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل هدف التقدم لباريس سان جيرمان اللاعب كفاراتسخيليا في الدقيقة 36 من اللقاء

شهد الشوط الأول سيطرة واستحواذ لصالح باريس سان جيرمان، وأتيحت له العديد من الفرص، لم ينجح في استغلالها بسبب الكثافة الدفاعية للاعبي سياتل، الذي تسبب في تأخر التقدم الباريسي حتى الدقيقة 36.

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل فريقه لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي في مونديال الأندية.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام سياتل

يدخل فريق باريس سان جيرمان مباراته أمام سياتل ساوندرو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- باتشو- نونو مينديش.

وسط الميدان: جواو نيفيز- فيتينيا- فابيان رويز.

خط الهجوم: دوي- مايولو- كفاراتسخيليا.

مباراة باريس سان جيرمان ضد سياتل الأمريكي، فيتو

تشكيل سياتل أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: فرايس

خط الدفاع: رولدان، راجان، بييل، تولو

وسط الملعب: رولداان، فارجاس، روسناك

خط الهجوم: فيريرا، كينيت، روزاروك

أهمية مباراة سياتل ساوندرز لـ باريس سان جيرمان



يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي في لقاء لا بديل فيه عن الفوز لمواصلة مشواره في البطولة لا سيما انه أحد أبرز المرشحين للقب وأي نتيجة غير إيجابية في مواجهة بطل أمريكا قد يُقصيه مبكرًا من البطولة.

كان باريس سان جيرمان تجمد رصيده عند 3 نقاط متساويًا مع بطل إسبانيا بينما انفرد الفريق البرازيلي بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وتذيّل سياتل المجموعة دون أي نقطة.

ويمتلك باريس سان جيرمان كتيبة من النجوم العالميين على رأسهم عثمان ديمبلي وأشرف حكيمي وكفاراتسخيليا.

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