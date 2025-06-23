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ماذا حدث في الجولة الثانية بمونديال الأندية؟.. سقوط باريس سان جيرمان وتشيلسي والأهلي الأبرز.. مفاجأة فلامينجو البرازيلي.. تأهل 4 فرق لدور الـ 16.. و7 فرق تودع البطولة

كاس العالم للاندية،
كاس العالم للاندية، فيتو

 كأس العالم للأندية، أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا ويبدأ اليوم انطلاق الجولة الثالثة والحاسمة.

وشهدت مباريات الجولة الثانية خسارة بطل أوروبا باريس سان جيرمان أمام بوتافوجو، كما تلقي تشيلسي الإنجليزي الخسارة أمام فلامنجو، وخسر الأهلي أمام بالميراس 2-0.

 

نتائج مباريات الجولة الثانية لكأس العالم للأندية 2025

بالميراس 2-0 الأهلي 
إنتر ميامي 2-1 بورتو

سياتل ساوندرز 1-3 أتلتيكو مدريد 
باريس سان جيرمان 0-1 بوتافوجو 

بنفيكا 6-0 أوكلاند سيتي 

فلامنجو 3-1 تشيلسي 

بايرن ميونخ 2-1 بوكا جونيورز 

لوس أنجلوس 0-1 الترجي 

صن داونز 3-4 بوروسيا دورتموند 

إنتر 2-1 أوراوا ريد دياموندز 

فلومينينسي 4-2 أولسان هيونداي 

ريفر بليت 0-0 مونتيري 

يوفنتوس 4-1 الوداد 

ريال مدريد  3-1 باتشوكا

ريد بول سالزبورج 0-0 الهلال 
مانشستر سيتي 6-0 العين 

4 فرق تتأهل لدور الـ 16 

 

شهدت الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 تحديد هوية 4 فرق للتأهل لدور الـ 16 وذلك قبل الجولة الأخيرة  .

والفرق الـ 4  المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية هي فلامينجو البرازيلي، بايرن ميونخ الألماني، يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ويعد فريق فلامينجو البرازيلي أول الفرق الحاصلة على بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

جاء ذلك بعدما حقق فلامينجو فوزًا ثمينًا على تشيلسي بثلاثة أهداف لهدف، في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة لحساب المجموعة الرابعة، بعد فوز الترجي على لوس أنجلوس بهدف دون رد.

ويتصدر فلامينجو المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ليتأهل رسميًا إلى دور الـ16.

كما حسم بايرن ميونخ بطاقة التأهل الثانية بعد الفوز على بوكا جونيورز في الجولة الثانية من دور المجموعات بنتيجة 2-1، لكن الصدارة في المجموعة الثالثة لم تحسم بعد مع منافسة بنفيكا الوصيف صاحب النقاط الأربع.
كما تأهل كل من مانشستر سيتي ويوفنتوس، من المجموعة السابعة، بعد فوزهما على العين والوداد، بنتيجة 6/0 و4/1، على الترتيب، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

 

7 فرق تودع كأس العالم للأندية

شهدت الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 تحديد هوية 8 فرق ودعت المنافسات قبل الجولة الأخيرة.

وحسمت بعد الجولة الثانية هوية 8 فرق ودعت منافسات كأس العالم للأندية 2025، حيث لم تعد لديهم آمال في التأهل إلى الدور المقبل وهم: أوكلاند سيتي النيوزيلندي، لوس أنجلوس الأمريكي، أوراوا الياباني، أولسان الكوري، باتشوكا المكسيكي، الوداد المغربي والعين الإماراتي 

غزارة تهديفية بالجولة الثانية

وشهدت الجولة الثانية إحراز 55 هدفا مقارنة بالجولة الأولي التي شهدت إحراز  44 هدفا.

وجاءت نتيجة مباراتي مانشستر سيتي ضد العين 6-0 وبنفيكا ضد أوكلاند سيتي بنفس انتيجة الأكبر في هذه الجولة.

كما شهدت الجولة تعادل ريفر بليت مع مونتيري سلبيا، وريد بول سالزبورج مع الهلال بدون أهداف.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.
المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

 

معايير التأهل

وقد يتم اللجوء للمعايير الفاصلة لتحديد الفرق المتأهلة في حالة التساوي في النقاط وهي كالتالي على الترتيب:

1-نتائج المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية

2- فارق الأهداف في المواجهات المباشرة

3- عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة

4-فارق الأهداف في المجموعة

5-عدد الأهداف المسجلة في المجموعة

6- اللعب النظيف (البطاقات الصفراء والحمراء)

 

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025

أعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.
وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية، بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا، لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم وجعل كرة القدم عالمية حقًا.

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كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية مباريات الجولة الثانية فلامينجو باريس سان جيرمان

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