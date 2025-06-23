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رياضة

تشكيل سياتل ساوندرز في مواجهة باريس سان جيرمان بمونديال الأندية

سياتل ساوندرز، فيتو
سياتل ساوندرز، فيتو

أعلن بريان شميتزر مدرب فريق سياتل ساوندرز الأمريكي عن تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الإثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

تشكيل سياتل ساوندرز أمام باريس سان جيرمان 

ستيفان فري، نوهو تولو، جون بيل، أليكس رولدان، جاكسون راجن، كريستيان رولدان، ألبرت روسناك، أوبيد فارجاس، جيسوس فيريرا، ريان كينت، بول روثروك.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد سياتل ساوندرز 

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- باتشو- نونو مينديز.

خط الوسط: جواو نيفيز- فيتينيا- فابيان رويز.

خط الهجوم: ديزري دوي- مايولو- كفاراتسخيليا.

وبدأ باريس سان جيرمان مشواره في مونديال الأندية بفوز عريض على أتلتيكو مدريد 4-0 ثم خسارة مفاجئة أمام بوتافوجو البرازيلي بهدف دون رد.

أما سياتل ساوندرز فقد ودع البطولة بعد الخسارة في أول جولتين.

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