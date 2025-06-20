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رياضة

كأس العالم للأندية، موعد مباراة بوتافوجو المقبلة بعد الفوز على باريس سان جيرمان

بوتافوجو، فيتو
بوتافوجو، فيتو

كأس العالم للأندية، يستعد فريقا أتلتيكو مدريد وبوتافوجو لمواجهتهما المرتقبة يوم الإاثنين المقبل بختام دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025. 

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 

ويلتقي فريقا أتلتيكو مدريد وبوتافوجو في العاشرة مساء يوم الإثنين المقبل بالجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية بختام دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية. 

القناة الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 

ويمكن مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبوتافوجو عبر منصة “DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63 مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة بتقنية SD.

بوتافوجو البرازيلي يحقق فوزا تاريخيا على باريس سان جيرمان

وحقق فريق  بوتافوجو البرازيلي فوزا تاريخيا على باريس سان جيرمان  بهدف دون رد في  المباراة التي أقيمت على ملعب روز بول  ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة  كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز أتلتيكو مدريد على حساب سياتل ساوندرز الأمريكي بثلاثة أهداف لهدف.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية بعد انتهاء الجولة الثانية 

وجاء ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان من كأس العالم للأندية 2025 بعد نهاية مباريات الجولة الثانية كما يلي:-

1-      بوتافوجو (6 نقاط)

2-      باريس سان جيرمان (3 نقاط)

3-      أتلتيكو مدريد (3 نقاط)

4-      سياتل ساوندرز (صفر)

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