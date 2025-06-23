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خارج الحدود

بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني بعد استهداف قاعدة العديد بقطر

الحرس الثوري، فيتو
الحرس الثوري، فيتو

قال الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم الإثنين: بعد العدوان الأمريكي على منشآتنا النووية وجهنا ضربة مدمرة لقاعدة العديد الأمريكية بقطر.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني: رسالتنا للبيت الأبيض وحلفائه واضحة أن ‎إيران لن تترك أي اعتداء على سيادتها وأرضها دون رد.

قاعدة العديد الأمريكية في ‎قطر

وأعلن التليفزيون الإيراني، مساء اليوم الإثنين، بدء عمليات "بشائر الفتح" ضد قاعدة العديد الأمريكية في ‎قطر.

وقالت وسائل إعلام إيرانية: بداية الرد على الولايات المتحدة بضرب قاعدة العديد الأمريكية في ‎قطر وقواعد أمريكية بالعراق.

وأفادت «أكسيوس»، منذ قليل، بأن الرئيس دونالد ترامب يجتمع مع فريق الأمن القومي الأمريكي لمناقشة التهديدات الإيرانية بالرد.

الهجوم الأمريكي على إيران

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن شن ضربة على مواقع نووية إيرانية في خضم الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي المستمر والذي بدأته إسرائيل ضد إيران يوم 13 يونيو الجاري.

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الحرس الثوري الإيراني العدوان الأمريكي قاعدة العديد الأمريكية بقطر قطر

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