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خارج الحدود

التليفزيون الإيراني: بدء عمليات بشائر الفتح ضد قاعدة العديد الأمريكية في ‎قطر

بدء عمليات بشائر
بدء عمليات بشائر الفتح ضد قاعدة العديد الأمريكية في ‎قطر

أعلن التليفزيون الإيراني، مساء اليوم الإثنين، بدء عمليات "بشائر الفتح" ضد قاعدة العديد الأمريكية في ‎قطر.

قاعدة العديد الأمريكية في ‎قطر

وقالت وسائل إعلام إيرانية: بداية الرد على الولايات المتحدة بضرب قاعدة العديد الأمريكية في ‎قطر وقواعد أمريكية بالعراق.

وأفادت «أكسيوس»، منذ قليل، بأن الرئيس دونالد ترامب يجتمع مع فريق الأمن القومي الأمريكي لمناقشة التهديدات الإيرانية بالرد.

حرمنا ‎إيران من القنبلة النووية وكانت ستستخدمها لو استطاعت

وأمس الأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: حققنا نجاحا عسكريا باهرا في ‎إيران.. أشكر جيشنا الرائع على العمل الجميل الذي قام به.

وتابع ترامب: حرمنا ‎إيران من القنبلة النووية وكانت ستستخدمها لو استطاعت.. طهران قتلت وأضرت آلاف الأمريكيين، واستولت على سفارتنا بطهران في عهد إدارة الرئيس كارتر.

تعطيل ‎إيران لحركة الملاحة بمضيق هرمز سيكون انتحارا بالنسبة لها

في غضون ذلك، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فاتس: إن تعطيل ‎إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز سيكون انتحارا بالنسبة لها.

وبحسب «إن بي سي»، أضاف نائب الرئيس الأمريكي: تلقينا رسائل غير مباشرة من الإيرانيين في الساعات التي تلت الضربة الأمريكية.. واشنطن تريد السلام مع ‎طهران في حال عدم امتلاكها برنامجا للأسلحة النووية.

وتابع نائب الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة لم تفسد الدبلوماسية وإيران هي التي لم تمنحها فرصة حقيقية.

الهجوم الأمريكي على إيران

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن شن ضربة على مواقع نووية إيرانية في خضم الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي المستمر والذي بدأته إسرائيل ضد إيران يوم 13 يونيو الجاري.

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