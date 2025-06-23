قطر تعلن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتًا في أجوائها

أعلنت السلطات القطرية عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتًا في أجواء الدولة، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استنادًا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

إيقاف حركة الملاحة الجوية في قطر

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وستوافي الرأي العام بالمعلومات المستجدة في حينها عبر القنوات الرسمية.

وجددت الوزارة تأكيدها على أن أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة قطر تبقى أولوية قصوى، وأن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار.

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