الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تمديد تعطيل الدراسة ومنع التجمهر والعمل في إسرائيل حتى مساء الغد

تل أبيب، فيتو
تل أبيب، فيتو

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، تمديد تعطيل الدراسة ومنع التجمهر والعمل إلا بالأماكن الضرورية حتى مساء غد.

 

اندلاع حرائق جراء اعتراض صواريخ في تل أبيب

في غضون ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بوقوع إصابة مباشرة في شركة الكهرباء في جنوب إسرائيل واندلاع حرائق في مناطق مفتوحة نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض الصواريخ.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت برصد إطلاق 9 صواريخ إيرانية على وسط وجنوب إسرائيل والقدس.

بينما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة في الجولان.

كذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجارات في سماء تل أبيب والقدس.

 

دوي انفجارات في سماء تل أبيب 

جاء ذلك تزامنا مع إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة وسط إسرائيل وعسقلان والقدس.

وأعلن جيش الاحتلال أن إيران تواصل هجماتها الصاروخية على إسرائيل.

وأضاف أنه تم نشر الأنظمة الدفاعية مرة أخرى "لاعتراض التهديد".

ودوت صفارات الإنذار مرة أخرى في عدة مناطق في إسرائيل، وتم توجيه السكان في البداية للبحث عن مأوى والبقاء فيه حتى إشعار آخر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال إيران إسرائيل تل أبيب الجبهة الداخلية الإسرائيلية

مواد متعلقة

الاحتلال يأمر بإخلاء سكان مناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة

جيش الاحتلال يزعم: نفذنا أكثر من 100 ضربة جوية على أهداف في طهران

اندلاع حرائق جراء اعتراض صواريخ في تل أبيب

إعلام إسرائيلي: سماع دوي انفجارات في سماء تل أبيب والقدس

الأكثر قراءة

مأساة في التجمع الخامس، تفاصيل دهس سيدة لأسرة كاملة أثناء تنزههم بحي النرجس

انفراد، رئيس اتحاد رياضي يواجه اتهامات خطيرة بالاتجار في الممنوعات.. و"الشباب والرياضة" تحقق

انفراد.. الأرقام الحقيقية لعقد زيزو في الأهلي.. وجهات رقابية تطلب توضيحا

ظهر على وجهه الرعب، إيران تعدم الجاسوس الثالث "أمين مهدوي‌" لقيادته مجموعة إلكترونية لصالح الموساد

رسالة حاسمة من السيسي لرئيس وزراء اليونان عن دير سانت كاترين

مش أول حادثة تعملها، مفاجأة في التحريات الأولية بواقعة دهس سيدة لأسرة بالتجمع الخامس

بعد انهيار عقار شبرا، شاهد كيف تأثرت المباني المجاورة (فيديو)

خبير موارد مائية يكشف حقيقة تورط أمريكا في دعم وتمويل سد النهضة

خدمات

المزيد

تراجع 9 جنيهات للبلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 (آخر تحديث)

47390 دولار سعر طن النحاس في الأسواق العالمية اليوم الإثنين

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب الشباب في الدور الرئيسي لمونديال كرة اليد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالفقر والمرض

في ذكرى الهجرة، نبوءة ورقة بن نوفل حول الهجرة النبوية

متى كانت الهجرة النبوية، وما هو عدد أيامها؟

المزيد
الجريدة الرسمية