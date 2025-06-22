الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شكاوى طلاب القليوبية من صعوبة النحو في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو

اشتكي عدد من طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية من طول امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية وصعوبة النحو، موضحين أنه تم الاستعانة بالنماذج الاسترشادية.

توزيع زجاجات مياه وعصائر على طلاب الثانوية بلجان القليوبية (صور)

تموين القليوبية: تحرير 330 مخالفة تموينية خلال 4 أيام في حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق

 لم نتلق أي شكاوى من غرف عمليات الثانوية العامة 

أكد مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ان غرفة العمليات المنعقدة بديوان المديرية لم تتلق أي شكاوى بخصوص امتحانات الثانوية العامة.
وأضاف مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه عدد لجان الثانوية العامة   104 لجنة أساسية يؤدي بها 50 ألفًا و213 طالبًا وطالبة الامتحانات هذا العام.

من جانبه تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة.

محافظ القليوبية، يتابع امتحانات الثانوية العامة 


واكد محافظ القليوبية على متابعة مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات المرور والحماية المدنية والتأمين الصحي، والإسعاف، ورؤساء قطاعات المرافق، الكهرباء والمياه، والقيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الجهات المعنية، لتلبية احتياجات أعمال الامتحانات وتأمين مسارها، وتوفير وسائل الراحة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.
كما أكد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المرور لمنع تكدس وانتظار السيارات أمام اللجان، وتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، والحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة والرقابة المشددة لضمان إتمام الامتحانات على مستوى المحافظة على أكمل وجه.

امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية طلاب الثانوية العامة محافظة القليوبية الثانوية العامة

مواد متعلقة

طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان الصرف: "شامل المنهج كله ومحتاج تركيز" (فيديو)

محافظ القاهرة يؤكد على تكافؤ الفرص ومنع الغش بامتحانات الثانوية العامة (فيديو)

محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الثانوية العامة بباب الشعرية (صور)

توزيع زجاجات مياه وعصائر على طلاب الثانوية بلجان القليوبية (صور)

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2025، التعليم تكشف هوية ناشري امتحان اللغة العربية

حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025

نظر جلسة معارضة زوجة حسام حسن على حكم الحبس 15 يوليو

سيدة تقتل 3 من أطفالها خنقًا في الشروق

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

أسئلة النحو بامتحان اللغة العربية تثير غضب طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية (فيديو)

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

التحريات تكشف أعمار 3 أطفال قتلتهم والدتهم بالشروق

خدمات

المزيد

بعد الضربة الأمريكية لإيران، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

تنمية المشروعات: التعاون مع المؤسسات المالية بآليات تكنولوجية متطورة

آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 22-6-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بمواجهة الصعوبات

أشهر المساجد التاريخية في المدينة المنورة (صور)

تفسير رؤية الديك الرومي في المنام وعلاقتها بتغير الحالة من الفقر إلى الغنى

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
مسئول إيراني: انتهاء عمليات الإغاثة في منشأة فوردو النووية