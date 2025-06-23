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رياضة

صراع شرس، سيناريوهات التأهل في مجموعة باريس سان جيرمان بمونديال الأندية

اتليتكو مدريد، فيتو
اتليتكو مدريد، فيتو

كأس العالم للأندية، اشتعل الصراع بالمجموعة الثانية في كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية مع خوض الجولة الأخيرة الليلة بدور المجموعات.

ويلتقي فريقا سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان، وأيضا يواجه فريق اتليتكو مدريد نظيره بوتافوجو في العاشرة مساء اليوم الاثنين بالجولة الثالثة والأخيرة.

واقترب فريق بوتافوجو البرازيلي من حجز تذكرة التأهل الأولى في المجموعة المنافسة مع الصراع بين الثلاثي سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد.

سيناريوهات التاهل بالمجموعة الثانية

يحتاج فريق بوتافوجو إلى الفوز اليوم على أتليتكو مدريد ليحتفظ بالصدارة ويصبح رصيده 9 نقاط ويضمن التاهل لدور الـ16.

التعادل أيضا يمنحه التأهل، أما في حالة الخسارة اليوم فينتظر نتيجة سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان ففي حالة تعادلهما أو فوز سياتل يضمن التأهل، أما حالة فوز باريس يمكنه التأهل بفارق 3 أهداف لأن في تلك الحالة سيساوي الفرق الثلاث بوتافوجو وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في رصيد الست نقاط.

ويضمن باريس سان جيرمان  التأهل لدور الـ16 حال تحقيقه الفوز اليوم على سياتل ساوندرز وفي حال التعادل يتأهل لكن مع تعثر أتلتيكو أما الهزيمة فينتظر نتيجة المباراة الأخرى وفارق الأهداف.

فوز أتلتيكو مدريد بفارق 3 أهداف على بوتافوجو يمنحه التأهل وفي حال التعادل يتأهل، لكن مع تعثر باريس، أما الهزيمة فينتظر نتيجة المباراة الأخرى وفارق الأهداف.

وأما سياتل ساوندرز فهو يحتاج إلى فوز كبير وخسارة أتلتيكو.

 

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية بعد انتهاء الجولة الثانية 


وجاء ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان من كأس العالم للأندية 2025 بعد نهاية مباريات الجولة الثانية كما يلي:-

1-  بوتافوجو (6 نقاط)

2-  باريس سان جيرمان (3 نقاط)

3- أتلتيكو مدريد (3 نقاط)

4-  سياتل ساوندرز (صفر)

القناة الناقلة لمباراة بي اس جي ضد سوندرز في كأس العالم للأندية 


ويمكن مشاهدة مباراة سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان عبر منصة “DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.


وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63 مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة بتقنية SD.

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كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية بوتافوجو سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان أتليتكو مدريد

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