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رياضة

مونديال الأندية، أتلتيكو مدريد يبحث عن تذكرة التأهل لدور الـ16 أمام بوتافوجو

اتليتكو مدريد، فيتو
اتليتكو مدريد، فيتو

كأس العالم للأندية، يلتقي فريقا أتلتيكو مدريد وبوتافوجو في العاشرة مساء اليوم الإثنين بالجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية في ختام دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

مباراة أتلتيكو مدريد وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 
 

وتعد مهمة اتليتكو مدريد صعبة للغاية حيث لا بديل عن الفوز بمباراة اليوم لتحقيق إنجاز التأهل لدور الـ16.

وحقق فريق  بوتافوجو البرازيلي فوزا تاريخيا على باريس سان جيرمان  بهدف دون رد في  المباراة التي أقيمت على ملعب روز بول  ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة  كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز أتلتيكو مدريد على حساب سياتل ساوندرز الأمريكي بثلاثة أهداف لهدف.

 

القناة الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 
 

ويمكن مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبوتافوجو عبر منصة “DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63 مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة بتقنية SD.

 

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية بعد انتهاء الجولة الثانية 


وجاء ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان من كأس العالم للأندية 2025 بعد نهاية مباريات الجولة الثانية كما يلي:-

1-      بوتافوجو (6 نقاط)

2-      باريس سان جيرمان (3 نقاط)

3-      أتلتيكو مدريد (3 نقاط)

4-      سياتل ساوندرز (صفر)

 


يذكر أن النسخة الحالية من كأس العالم للأندية تقام للمرة الأولى بالنظام الجديد، بمشاركة 32 فريقًا موزعين على 8 مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16، على أن يقام النهائي يوم 13 يوليو المقبل على ملعب "ميتلايف" الشهير في ولاية نيوجيرسي.

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