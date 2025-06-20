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موعد مباراة سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

كأس العالم للأندية،  يستعد فريفا سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان لمواجهتهما المرتقبة يوم الاثنين المقبل، بختام دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025 ، بعد هزيمتهما بالجولة الماضية 

 

موعد مباراة سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 

ويلتقي فريفا سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان في العاشرة مساء يوم الاثنين المقبل بالجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية بختام دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية. 

القناة الناقلة لمباراة سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 

ويمكن مشاهدة مباراة سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان عبر منصة “DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.


وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63 مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة بتقنية SD.

 

بوتافوجو البرازيلي يحقق فوزا تاريخيا على باريس سان جيرمان

وحقق فريق  بوتافوجو البرازيلي فوزا تاريخيا على باريس سان جيرمان  بهدف دون رد في  المباراة التي أقيمت على ملعب روز بول  ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة  كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذا الفوز يضمن فريق بوتافوجو التاهل لدور ال16 من بطولة كأس العالم للأندية.

كما يعد بوتافوجو أول فريق ببطولة كأس العالم للأندية يحقق 6 نقاط في البطولة منذ انطلاقها.

وفاز أتلتيكو مدريد على حساب سياتل ساوندرز الأمريكي بثلاثة أهداف لهدف

 

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية بعد انتهاء الجولة الثانية 

وجاء ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان من كأس العالم للأندية 2025 بعد نهاية مباريات الجولة الثانية كما يلي:-

1-      بوتافوجو (6 نقاط)

2-      باريس سان جيرمان (3 نقاط)

3-      أتلتيكو مدريد (3 نقاط)

4-      سياتل ساوندرز (صفر)

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