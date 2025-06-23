ترتيب المجموعة الثانية بمونديال الأندية، الصدارة برازيلية وصراع أوروبي للتأهل لدور الـ16

كأس العالم للأندية، تشهد المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية منافسة شرسة على تذكرة التأهل الثانية والتي تحدد بمباريات الجولة الأخيرة بدور المجموعات اليوم الاثنين.

ويلتقي فريقا سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان، وأيضا يواجه فريق اتليتكو مدريد نظيره بوتافوجو في العاشرة مساء اليوم الاثنين بالجولة الثالثة والأخيرة.

وحسم فريق بوتافوجو البرازيلي تذكرة التأهل الأولى في المجموعة تاركا المنافسة بين الثلاثي سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، وإن كانت فرص الاول هي الأضعف بين الثلاثي.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية بعد انتهاء الجولة الثانية



وجاء ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان من كأس العالم للأندية 2025 بعد نهاية مباريات الجولة الثانية كما يلي:-

1- بوتافوجو (6 نقاط)

2- باريس سان جيرمان (3 نقاط)

3- أتلتيكو مدريد (3 نقاط)

4- سياتل ساوندرز (صفر)

القناة الناقلة لمباراة بي اس جي ضد سوندرز في كأس العالم للأندية



ويمكن مشاهدة مباراة سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان عبر منصة “DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.



وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63 مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة بتقنية SD.

بوتافوجو البرازيلي يحقق فوزا تاريخيا على باريس سان جيرمان



وحقق فريق بوتافوجو البرازيلي فوزا تاريخيا على باريس سان جيرمان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب روز بول ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذا الفوز ضمن فريق بوتافوجو التاهل لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية.

كما يعد بوتافوجو أول فريق ببطولة كأس العالم للأندية يحقق 6 نقاط في البطولة منذ انطلاقها.

وفاز أتلتيكو مدريد على حساب سياتل ساوندرز الأمريكي بثلاثة أهداف لهدف.



يذكر أن النسخة الحالية من كأس العالم للأندية تقام للمرة الأولى بالنظام الجديد، بمشاركة 32 فريقًا موزعين على 8 مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16، على أن يقام النهائي يوم 13 يوليو المقبل على ملعب "ميتلايف" الشهير في ولاية نيوجيرسي.



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