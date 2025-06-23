وزير الأوقاف يُصدر عددًا من قرارات التكليف بمواقع قيادية بالديوان العام

أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عددًا من قرارات التكليف بمواقع قيادية بديوان عام الوزارة، وذلك في إطار الدفع بالكفاءات المتميزة في مواقع العمل التنفيذي.



وقد تضمنت القرارات:

تكليف الدكتور أسامة فخري رئيسًا للإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.



ندب الدكتورة سمر إبراهيم محمود عالي رئيسًا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وأمانة اللجان بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



تجديد تكليف الدكتور عمرو محمد مصطفى مديرًا عامًا للإدارة العامة للمتابعة والتقييم.

إنفاذًا لتوجيهات وزير الأوقاف: حملات مكثفة لضبط العمل الدعوي بعدد من المحافظات



وفي سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف أنه إنفاذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار الحرص على ضبط العمل الدعوي بأنشطته المتنوعة داخل المساجد والارتقاء بمستوى الأداء، كثفت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حملات المتابعة والمرور الميداني على عدد من مساجد الجمهورية.



وقد شملت جولات المتابعة هذا الأسبوع محافظات: الإسماعيلية، والسويس، والقاهرة، وسوهاج، والقليوبية، والجيزة، والغربية، والدقهلية، وقنا، وأسيوط، فأسفرت عن رصد عدد من المخالفات المرتبطة بعدم الالتزام بمدة خطبة الجمعة وموضوعها، وعدم التقيد بالزي الرسمي، ومستوى النظافة العامة للمساجد.

وأكدت الإدارة أنه يجري حاليًّا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات، مع استمرار حملات التفتيش المفاجىء على مدار الأسبوع لتشمل جميع المحافظات دون استثناء، ضمانًا لانضباط العمل وتحقيق رسالة المسجد في أسمى صورها.



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