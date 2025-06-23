7 ملايين دولار، محلية النواب توافق على منحة مشروع مركز محاكاة للتدريب

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء "مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" الممول بمنحة قيمتها 7,481,481 ملايين دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.

اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حيث يتضمن الاتفاق أن يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة.

وزارة التنمية المحلية تقوم بضمان تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، أن تقوم وزارة التنمية المحلية، وفقا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة.

دعم مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، أن تعمل وزارة التنمية المحلية، على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري.

توفير أي دعم إضافي لمركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر

وأكدت المذكرة أيضا أن وزارة التنمية المحلية، ستوفر أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع.

من جانبهم أشاد أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الاجتماع اليوم، بالاتفاقية، خاصة أنها تتضمن منحة لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر.

أهمية التدريب والتأهيل في خلق كوادر قيادية مؤهلة ومدربة

وأكد نواب لجنة الإدارة المحلية، أن وجود المركز أمر ضروري، نظرًا لأهمية التدريب والتأهيل في خلق كوادر قيادية مؤهلة ومدربة، مما يساهم في تعزيز وتحسين جودة الخدمات وتطوير العمل المحلي.

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