الثلاثاء 03 يونيو 2025
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سياسة

استغلال الأراضي حول مستشفى الناس لبناء كلية طب أمام محلية النواب اليوم

مناقشة طلبات إحاطة
مناقشة طلبات إحاطة بشأن تطوير مستشفى الناس،فيتو

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلبا إحاطة مقدّمين من النائبين عمرو درويش، وحسن عمر حسين، بشأن ضرورة استغلال الأراضي الكائنة بمحيط مستشفى  الناس، والأراضي المرافقة لها بشارع ترعة الإسماعيلية، بجوار موقف الزهور في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

الاستفادة من الأراضي المحيطة لتنفيذ التوسعات اللازمة لمستشفى الناس

وتتضمن طلبات الإحاطة، ضرورة الاستفادة من تلك الأراضي في تنفيذ التوسعات اللازمة لمستشفى الناس، بالإضافة إلى إنشاء كلية طب، بما يسهم في تقديم خدمات صحية وتعليمية متكاملة للمواطنين، خاصة وأن مستشفى الناس واحدة من المستشفيات التي تقدم خدماتها الطبية بالمجان وبكفاءة عالية.

زيارة ميدانية للجنة الإدارة المحلية لمستشفى الناس

يأتي اجتماع لجنة الإدارة المحلية في ضوء نتائج الزيارة الميدانية التي قامته بها اللجنة لمستشفى الناس، وما كشفته الزيارة من ضرورة مساندة ومساعدة المستشفى، للتوسع وتذليل كافة العقبات التى تواجهها للتمكن من تقديم خدمات طبية للمواطنين بكفاءة عالية.

تطوير المنطقة حول مستشفى الناس

كما كشفت الزيارة، أهمية العمل على تطوير المنطقة وتحسين المظهر الحضاري، وتسهيل حركة المرور.

دور مستشفى الناس في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى

يشار إلى أن مستشفى الناس من أبرز المستشفيات غير الهادفة للربح في مصر، حيث تقدم خدمات طبية مجانية وعالية الجودة لجميع المرضى من مختلف أنحاء الجمهورية، وتركز بشكل خاص على أمراض القلب والجهاز الهضمي، باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات الطبية الحديثة.

 

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