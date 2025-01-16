الخميس 16 يناير 2025
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سياسة

محلية البرلمان تناقش عدم تحديد كردونات المدن والقرى بالأقصر

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجيني،  عدد من طلبات الإحاطة، المتعلقة بمحافظة الأقصر،  وذلك بحضور المحافظ عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، من بينها عدم تحديد كردونات المدن والقرى.

 

 

تأخر إنشاء فرع بنك ناصر في الأقصر

 

ويناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة زينب السلايمي، بشأن تأخر مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، وبنك ناصر الاجتماعي عن البدء تنفيذ أعمال إنشاء فرع البنك بمركز إسنا – محافظة الأقصر، نتيجة تغيير مجلس إدارة البنك، وذلك بالرغم من قيام المحافظة بتخصيص قطعة الأرض المطلوبة بنظام الشراء، وبسعر زهيد للمتر الواحد.

 

تأخر إقامة مشروع مرسى سياحي بطريق البواخر السياحية بمركز أرمنت 

كما يناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن رفض الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة والسكان إقامة مشروع مرسى سياحي بطريق البواخر السياحية بمركز أرمنت – محافظة الأقصر على نهر النيل بالرغم من أنه يعٌد مشروع تنموي.

 

إصدار تراخيص المباني بالأماكن الواقعة ضمن منافع السكن وكتل السكن في الأقصر

ويتضمن جدول أعمال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد العماري، بشأن الموافقة على إصدار تراخيص المباني في الأماكن الواقعة ضمن منافع السكن وكتل السكن، حيث إن إدارة أملاك الدولة بمحافظة الأقصر ترفض إصدار تراخيص المباني بكل أنحاء المحافظة منذ أكثر من ست سنوات دون البحث في سجلات وخرائط الأملاك وخرائط فك الزمام.

 

عدم تحديد كردونات المدن والقرى في محافظة الأقصر

كما يناقش النواب خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إدريس بشأن عدم تحديد كردونات المدن والقرى في محافظة الأقصر، مما يؤثر بالسلب على التخطيط العمراني والرقعة الزراعية وانتشار العشوائيات، فضلًا عن عدم رصف بعض الطرق الداخلية وانتشار القمامة في العديد من المناطق المختلفة بالمحافظة، على الرغم من قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتحصيل رسوم النظافة.

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