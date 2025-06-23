الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، موعد مباراة مصر وسويسرا في مونديال الشباب

منتخب الشباب لكرة
منتخب الشباب لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد شباب بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد، مواجهة قوية اليوم الإثنين، أمام منتخب سويسرا، في الجولة الأولى من الدور الرئيسي، لبطولة العالم للشباب المقامة حاليا في بولندا.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام سويسرا في الـ 7:45 مساء اليوم الإثنين.

وتقام مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي بالمواعيد التالية:

مصر × سويسرا - الإثنين 23 يونيو | 7:45 مساء

مصر × ألمانيا - الثلاثاء 24 يونيو | 10 مساء

واختتمت منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لبطولة العالم لكرة اليد للشباب، المقامة حاليا في بولندا بمشاركة 32 منتخبا.

وتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته في الدور التمهيدي بـ6 نقاط، بعد الفوز في المواجهات الثلاثة أمام السعودية والبحرين وإسبانيا.

وتضم مجموعة منتخب مصر في الدور الرئيسي منتخبات، مصر وإسبانيا وألمانيا وسويسرا.

ويقود المنتخب المصري المدير الفني مجدي أبو المجد، وتضم قائمة الفريق كل من، يوسف ناجي إيميل، يوسف وليد أحمد، بلال إبراهيم مسعود، محمد مؤمن صفا، عمر مصطفى بركة، محمد عبد الغني عبد الغني، محمد صلاح محمود، عمر عدلان محمد، زياد مهند حشاد، محمد وائل عبد اللطيف، فراس مروان رجب، يوسف أحمد لولا، محمد عماد شعبان، زياد عبد الرحيم، ياسين محمد عبد المنعم، عمر هايمن يوسف، أحمد تغيان عبد الستار، معاذ عزب إبراهيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد منتخب سويسرا أمام سويسرا بطولة العالم للشباب

مواد متعلقة

كرة اليد، عقد مؤتمر صحفي لتقديم جهاز منتخب مصر

كرة اليد، مدرب منتخب الشباب يتحدث عن طموحاته ببطولة العالم

مونديال الشباب، مواعيد مباريات منتخب كرة اليد في الدور الرئيسي

مونديال الشباب، تعرف على مجموعة منتخب كرة اليد في الدور الرئيسي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ

انهيار عقار في شبرا مصر وسيارات الإطفاء والإسعاف تهرع إلى المكان

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ

عملية نصب باسم مجدى يعقوب تثير أزمة وتدفع مؤسسته لاتخاذ الإجراءات القانونية

الصور الأولي لانهيار عقار شبرا مصر، مسنود بعروق خشب وفيه ناس

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الإسماعيلية

بيان عاجل من محافظة القاهرة بشأن عقار شبرا المنهار

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر القصدير بالأسواق العالمية اليوم الإثنين 23-6-2025

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين

ارتفاع العويس والبلدي والفص، أسعار المانجو اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

نووي إيران.. بدأته أمريكا مع الشاه وأعلنت تدميره في "ضربة منتصف الليل".. 45 عامًا من الأزمات وتكلفة تجاوزت 500 مليار دولار (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم نزول الدم في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

البحوث الإسلامية في اليوم العالمي للأرامل: إنصافهن واجب ديني ومجتمعي

طلب المغفرة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 41 من سورة إبراهيم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية