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رياضة

كرة اليد، موعد مباراة مصر وإسبانيا في مونديال الشباب

منتخب الشباب لكرة
منتخب الشباب لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد شباب بقيادة مجدي أبو المجد المدير الفني، مواجهة قوية غدا السبت، أمام منتخب إسبانيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة العالم، المقامة حاليا في بولندا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب السعودية، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب البحرين.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثامنة التي تضم رفقته كل من، إسبانيا والبحرين والسعودية.

ويقود المنتخب المصري المدير الفني مجدي أبو المجد، وتضم قائمة الفريق كل من، يوسف ناجي إيميل، يوسف وليد أحمد، بلال إبراهيم مسعود، محمد مؤمن صفا، عمر مصطفى بركة، محمد عبد الغني عبد الغني، محمد صلاح محمود، عمر عدلان محمد، زياد مهند حشاد، محمد وائل عبد اللطيف، فراس مروان رجب، يوسف أحمد لولا، محمد عماد شعبان، زياد عبد الرحيم، ياسين محمد عبد المنعم، عمر هايمن يوسف، أحمد تغيان عبد الستار، معاذ عزب إبراهيم.

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