كرة اليد، موعد مباراة مصر وإسبانيا في مونديال الشباب

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد شباب بقيادة مجدي أبو المجد المدير الفني، مواجهة قوية غدا السبت، أمام منتخب إسبانيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة العالم، المقامة حاليا في بولندا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب السعودية، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب البحرين.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثامنة التي تضم رفقته كل من، إسبانيا والبحرين والسعودية.

ويقود المنتخب المصري المدير الفني مجدي أبو المجد، وتضم قائمة الفريق كل من، يوسف ناجي إيميل، يوسف وليد أحمد، بلال إبراهيم مسعود، محمد مؤمن صفا، عمر مصطفى بركة، محمد عبد الغني عبد الغني، محمد صلاح محمود، عمر عدلان محمد، زياد مهند حشاد، محمد وائل عبد اللطيف، فراس مروان رجب، يوسف أحمد لولا، محمد عماد شعبان، زياد عبد الرحيم، ياسين محمد عبد المنعم، عمر هايمن يوسف، أحمد تغيان عبد الستار، معاذ عزب إبراهيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.