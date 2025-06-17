الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال الشباب

منتخب الشباب لكرة
منتخب الشباب لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب تحت 21 عاما بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد، لخوض منافسات بطولة العالم للشباب، المقرر لها خلال الفترة من 18 وحتى 29 يونيو الجاري، في بولندا.  

مواعيد مباريات منتخب الشباب

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:  

مصر × السعودية - الأربعاء 18 يونيو | 3 عصرا

مصر × البحرين - الخميس 19 يونيو | 3 عصرا

مصر × إسبانيا - السبت 21 يونيو | 3 عصرا

ويلعب المنتخب الوطني ضمن منافسات المجموعة الثامنة رفقة منتخبات، السعودية والبحرين وإسبانيا. 

قائمة منتخب الشباب لكرة اليد

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كلا من: يوسف ناجي 
يوسف وليد - بلال مسعود - محمد مؤمن صفا - عمر مصطفى - محمد عبد الغني - محمد صلاح - عمر عدلان - زياد حشاد - محمد وائل - فراس مروان رجب - يوسف عبد الغني - محمد عماد أوكا - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد عبد المنعم - عمر هيمن - أحمد تغيان - معاذ عزب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد مجدي أبو المجد بطولة العالم للشباب مصر السعودية

مواد متعلقة

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال الشباب

كرة اليد، مجدي أبو المجد يتحدث عن مشاركة الفراعنة في مونديال الشباب

كرة اليد، قناة مفتوحة تنقل مونديال الشباب بمشاركة مصر

كرة اليد، تاريخ مشاركات منتخب مصر في مونديال الشباب

الأكثر قراءة

اندلاع النيران في 3 سفن قرب مضيق هرمز بعد تهديد الحوثيين لأمريكا

جيش الاحتلال الإسرائيلي: قتلنا رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني

بدء هجوم إيراني جديد على إسرائيل بـ 30 صاروخا

الثانوية العامة 2025، جروبات الغش تزعم نشر أسئلة امتحان اللغة الفرنسية

تضرر مبنى من 8 طوابق بتل أبيب الكبرى جراء صاروخ إيراني

بعد الانخفاض الأخير، آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية

صواريخ إيران تصيب 10 إسرائيليين قبل دخولهم الملاجئ

فلامنجو يهزم الترجي ويذيق العرب الخسارة الأولى في مونديال الأندية 2025 (فيديو)

خدمات

المزيد

بعد الانخفاض الأخير، آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر.. جعفر الصادق توفي ودُفن بالمدينة وضريحه لأبنائه وأحفاده

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية