كرة اليد، عقد مؤتمر صحفي لتقديم جهاز منتخب مصر

كرة اليد، يستعد مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، للإعلان عن تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، خلفا للمدير الفني كارلوس باستور.

ومن المقرر أن يعقد اتحاد كرة اليد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء المقبل، لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب، في حضور مجلس إدارة اتحاد كرة اليد.

وعلمت “فيتو”، أن الجهاز الفني الجديد للمنتخب يتكون من:

تشافي باسكوال (إسبانيا) - مديرا فنيا

فرناندو باربيتو (إسبانيا) - مدربا عاما

فينيو لوسرت (كرواتيا) - مدربا لحراس المرمى

وحصل مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، على موافقة وزارة الشباب والرياضة، على تعيين الإسباني تشافي باسكوال، مديرا فنيا للمنتخب الوطني، خلفا للإسباني كارلوس باستور.

باستور يرحل عن تدريب منتخب مصر

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، رحيل الإسباني خوان كارلوس باستور عن منصبه، كمدير فني للمنتخب الأول، عقب انقضاء عقده بنهاية شهر يونيو المقبل.

ووجه الاتحاد، في بيان رسمي، الشكر للإسباني باستور على الفترة التي قضاها مع "الفراعنة"، مشيدًا بالجهود التي بذلها خلال مهمته.

وكان باستور قد تولى تدريب منتخب مصر، في مارس 2023، خلفًا لمواطنه روبرتو باروندو.

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