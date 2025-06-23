مونديال الأندية، الموعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وسياتل ساوندرز

كأس العالم للأندية، يلتقي فريقا سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان مساء اليوم الإثنين بالمجموعة الثانية بختام دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان



ويلتقي فريقا سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان في العاشرة مساء اليوم الاثنين بالجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية بختام دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

القناة الناقلة لمباراة بي اس جي ضد سوندرز في كأس العالم للأندية



ويمكن مشاهدة مباراة سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان عبر منصة “DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.



وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63 مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة بتقنية SD.

أهمية مباراة سياتل ساوندرز لـ باريس سان جيرمان



يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي في لقاء لا بديل فيه عن الفوز لمواصلة مشواره في البطولة لا سيما انه أحد أبرز المرشحين للقب وأي نتيجة غير إيجابية في مواجهة بطل أمريكا قد يُقصيه مبكرًا من البطولة.

كان باريس سان جيرمان تجمد رصيده عند 3 نقاط متساويًا مع بطل إسبانيا بينما انفرد الفريق البرازيلي بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وتذيّل سياتل المجموعة دون أي نقطة.

ويمتلك باريس سان جيرمان كتيبة من النجوم العالميين على رأسهم عثمان ديمبلي وأشرف حكيمي وكفاراتسخيليا.

بوتافوجو البرازيلي يحقق فوزا تاريخيا على باريس سان جيرمان



وحقق فريق بوتافوجو البرازيلي فوزا تاريخيا على باريس سان جيرمان بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم للأندية 2025

وبهذا الفوز اقترب فريق بوتافوجو من التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية.



كما يعد بوتافوجو أول فريق ببطولة كأس العالم للأندية يحقق 6 نقاط في البطولة منذ انطلاقها.

وفاز أتلتيكو مدريد على حساب سياتل ساوندرز الأمريكي بثلاثة أهداف لهدف.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية بعد انتهاء الجولة الثانية



وجاء ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان من كأس العالم للأندية 2025 بعد نهاية مباريات الجولة الثانية كما يلي:-

1- بوتافوجو (6 نقاط)

2- باريس سان جيرمان (3 نقاط)

3- أتلتيكو مدريد (3 نقاط)

4- سياتل ساوندرز (صفر)



يذكر أن النسخة الحالية من كأس العالم للأندية تقام للمرة الأولى بالنظام الجديد، بمشاركة 32 فريقًا موزعين على 8 مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16، على أن يقام النهائي يوم 13 يوليو المقبل على ملعب "ميتلايف" الشهير في ولاية نيوجيرسي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.