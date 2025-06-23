عملية نصب باسم مجدى يعقوب تثير أزمة وتدفع مؤسسته لاتخاذ الإجراءات القانونية

استغلت إحدى الشركات شخصية الدكتور مجدى يعقوب، جراح القلب العالمى، فى الإعلان عن منتج دوائى لعلاج أمراض البروستاتا وأمراض الذكورة، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعى.

الإعلان عن منتج دوائى

وأظهر الفيديو الخاص بالإعلان، باستخدام الذكاء الاصطناعى، الدكتور مجدي يعقوب وهو يقدم نصائح للجمهور لشراء هذا المنتج الدوائي مع التأكيد على أنه حل سحرى لمشاكل المرضى.

وأفادت مصادر مقربة من الدكتور مجدي يعقوب لـ “فيتو” أن مؤسسة الدكتور مجدى يعقوب بدأت في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك الإعلان والشركة المنفذة له، مؤكدة أنه ما كان ينبغي لهذه الشركة أن تزج باسم شخصية كبيرة ذات مكانة مرموقة في عالم الطب وتخصص القلب في مثل هذا الإعلان باستخدام صوته وصورته بالذكاء الاصطناعي لإيهام المشاهدين أنه الدكتور مجدي يعقوب.

وكان الإعلان قد أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى نظرا لاستغلال شخصية فى حجم ومكانة الدكتور مجدى يعقوب فى الإعلانات من خلال الذكاء الاصطناعى.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعى الدكتور مجدى يعقوب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الواقعة حتى لا تتكرر مرة أخرى.

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