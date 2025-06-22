الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، مدرب منتخب الشباب يتحدث عن طموحاته ببطولة العالم

منتخب الشباب لكرة
منتخب الشباب لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، كشف مجدي أبو المجد المدير الفني لمنتخب الشباب لكرة اليد، عن سعادته بما حققه المنتخب حتى الآن، بالتأهل للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة.

وأوضح “أبو المجد”، أن منتخب مصر قدم أداء جيد وقوي في دور المجموعات، ونجح في الفوز بمبارياته الثلاثة، وأن الهدف هو الوصول لمنصات التتويج مهما كانت حجم الصعوبات.

وقال مدرب المنتخب: “مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي أمام سويسرا وألمانيا لن تكون سهلة، والفوز في المواجهتين يضعنا على طريق جيد نحو النهائي”.

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد، مواجهات قوية في الدور الرئيسي من بطولة العالم للشباب، المقامة حاليا في بولندا، بمشاركة 32 منتخبا.

وتقام مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي بالمواعيد التالية:

مصر × سويسرا - الإثنين 23 يونيو | 7:45 مساء

مصر × ألمانيا - الثلاثاء 24 يونيو | 10 مساء

واختتمت منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لبطولة العالم لكرة اليد للشباب، المقامة حاليا في بولندا بمشاركة 32 منتخبا.

وتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته في الدور التمهيدي بـ6 نقاط، بعد الفوز في المواجهات الثلاثة أمام السعودية والبحرين وإسبانيا.

وتضم مجموعة منتخب مصر في الدور الرئيسي منتخبات، مصر وإسبانيا وألمانيا وسويسرا.

ويقود المنتخب المصري المدير الفني مجدي أبو المجد، وتضم قائمة الفريق كل من، يوسف ناجي إيميل، يوسف وليد أحمد، بلال إبراهيم مسعود، محمد مؤمن صفا، عمر مصطفى بركة، محمد عبد الغني عبد الغني، محمد صلاح محمود، عمر عدلان محمد، زياد مهند حشاد، محمد وائل عبد اللطيف، فراس مروان رجب، يوسف أحمد لولا، محمد عماد شعبان، زياد عبد الرحيم، ياسين محمد عبد المنعم، عمر هايمن يوسف، أحمد تغيان عبد الستار، معاذ عزب إبراهيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد مجدي أبو المجد منتخب الشباب لكرة اليد منتخب مصر ألمانيا

مواد متعلقة

مونديال الشباب، مواعيد مباريات منتخب كرة اليد في الدور الرئيسي

مونديال الشباب، تعرف على مجموعة منتخب كرة اليد في الدور الرئيسي

كرة اليد، ترتيب منتخب مصر في مونديال الشباب قبل مواجهة إسبانيا

كرة اليد، موعد مباراة مصر وإسبانيا في بطولة العالم للشباب

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2025، التعليم تكشف هوية ناشري امتحان اللغة العربية

مسئول إيراني: انتهاء عمليات الإغاثة في منشأة فوردو النووية

الأهلي يحسم صفقة مهاجم البنك عقب العودة من المونديال

أسعار الكهرباء 2025.. نصائح لتقليل الفاتورة

زغلول صيام يكتب: لماذا لا تكشف الأندية عن عقود مدربيها الحقيقية؟! ومتى تخرج الأحكام النهائية من ثلاجة اتحاد الكرة؟!

وزير الخارجية يحذر من استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

تعليمات جديدة من البنك المركزي للرسوم المطبقة على العمليات الاستيرادية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد 22-6-2025 في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

بعد الضربة الأمريكية لإيران، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

تنمية المشروعات: التعاون مع المؤسسات المالية بآليات تكنولوجية متطورة

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بمواجهة الصعوبات

أشهر المساجد التاريخية في المدينة المنورة (صور)

تفسير رؤية الديك الرومي في المنام وعلاقتها بتغير الحالة من الفقر إلى الغنى

المزيد
الجريدة الرسمية