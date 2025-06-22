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رياضة

مونديال الشباب، مواعيد مباريات منتخب كرة اليد في الدور الرئيسي

منتخب الشباب لكرة
منتخب الشباب لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد، مواجهات قوية في الدور الرئيسي من بطولة العالم للشباب، المقامة حاليا في بولندا، بمشاركة 32 منتخبا.

وتقام مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي بالمواعيد التالية:

مصر × سويسرا - الإثنين 23 يونيو | 10 مساء

مصر × ألمانيا - الثلاثاء 24 يونيو | 7:45 مساء

واختتمت منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لبطولة العالم لكرة اليد للشباب، المقامة حاليا في بولندا بمشاركة 32 منتخبا.

وتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته في الدور التمهيدي بـ6 نقاط، بعد الفوز في المواجهات الثلاثة أمام السعودية والبحرين وإسبانيا.

وتضم مجموعة منتخب مصر في الدور الرئيسي منتخبات، مصر وإسبانيا وألمانيا وسويسرا.

ويقود المنتخب المصري المدير الفني مجدي أبو المجد، وتضم قائمة الفريق كل من، يوسف ناجي إيميل، يوسف وليد أحمد، بلال إبراهيم مسعود، محمد مؤمن صفا، عمر مصطفى بركة، محمد عبد الغني عبد الغني، محمد صلاح محمود، عمر عدلان محمد، زياد مهند حشاد، محمد وائل عبد اللطيف، فراس مروان رجب، يوسف أحمد لولا، محمد عماد شعبان، زياد عبد الرحيم، ياسين محمد عبد المنعم، عمر هايمن يوسف، أحمد تغيان عبد الستار، معاذ عزب إبراهيم.

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