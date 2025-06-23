القبض على شخص بتهمة قتل شاب في الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية بالتنسيق مع مباحث الزقازيق القبض على “م ر ص” من قرية بني عباد مركز الزقازيق المتهم بقتل شاب بمركز ميت غمر بالدقهلية.

وكان قد شيع أهالي قرية تفهنا الأشراف مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية جثمان شهيد لقمة العيش الشاب أحمد عبد الناصر النبوي ضحية القتل وسرقة التوك توك الخاص به.

كانت قد عثرت الأجهزة الأمنية في الدقهلية على جثمان الشاب أحمد عبد الناصر النبوي في العقد الثاني من عمره، بعد تغيبه 3 أيام على التوالي، بعد استدراجه وسرقة التوك توك الخاص به.

العثور على جثة شاب بعد تغيبه

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية وبالتحديد مركز شرطة ميت غمر إخطارا يفيد بتغيب شاب يستقل توك توك.

شهيد لقمة العيش استدرجه المتهم وأنهى حياته

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث مركز شرطة ميت غمر، وبالفحص تبين أن الشاب استدرجه شخص لتوصيله وأنهى حياته، وألقى بجثمانه على الطريق وسرق التوك توك الخاص به.

توفي والده منذ 3 أشهر

وعم الحزن على أهالي قرية تفهنا الأشراف بعد خبر العثور علي جثمان الشاب، وأطلقوا عليه شهيد لقمة العيش.

وتحول منزل الشاب إلى سواد لتردد الكبار والصغار على والدته لمواساتها في وفاة نجلها بعد وفاة الأب بثلاث أشهر.



وأكد الأهالي أن الشاب مكافح منذ الصغر يعمل على التوك توك أكثر من 16 ساعة يوميا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم.

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