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أهالي قرية تفهنا الأشراف بالدقهلية يشيعون جثمان شهيد لقمة العيش

جنازة شهيد لقمة العيش
جنازة شهيد لقمة العيش بالدقهلية، فيتو

شيع أهالي قرية تفهنا الأشراف مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية جثمان شهيد لقمة العيش الشاب أحمد عبد الناصر النبوي ضحية القتل وسرقة التوك توك الخاص به.

 كانت قد عثرت الأجهزة الأمنية في الدقهلية علي جثمان الشاب أحمد عبد الناصر النبوي في  العقد الثاني من عمره ، بعد تغيبه 3 أيام علي التوالي، بعد استدراجه وسرقة التوك توك الخاص به.

العثور على جثة شاب بعد تغيبه

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية وبالتحديد مركز شرطة ميت غمر إخطارا يفيد بتغيب شاب يستقل توك توك.

شهيد لقمة العيش استدراجه المتهم وأنهى حياته 

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث مركز شرطة ميت غمر، وبالفحص تبين أن الشاب استدرجه شخص لتوصيله وأنهى حياته، وألقى بجثمانه على الطريق وسرق التوك توك الخاص به.

توفي والده منذ 3 أشهر 

وعم الحزن علي أهالي قرية تفهنا الأشراف بعد خبر العثور علي جثمان الشاب، وأطلقوا عليه شهيد لقمة العيش.

وتحول منزل الشاب إلي سواد لتردد الكبار والصغار علي والدته لمواساتها في وفاة نجلها بعد وفاة الأب بثلاث أشهر


وأكد الأهالي أن الشاب مكافح منذ الصغر يعمل علي التوك توك اكتر من 16 ساعة يوميا

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم.

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الأجهزة الأمنية بالدقهلية الأجهزة الأمنية العثور على جثة شاب النيابة العامة لمباشرة التحقيقات شهيد لقمة العيش محافظة الدقهلية مركز شرطة ميت غمر محافظة الدقهلية

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