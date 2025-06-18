تفاصيل جولة سكرتير عام محافظة الدقهلية بمدينة ميت غمر (صور)

أجرى اليوم اللواء عماد عبد الله السكرتير العام لمحافظة الدقهلية زيارة مفاجئة لمدينة ميت غمر للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

سرعة الإنجاز مع الالتزام بالاشتراطات القانونية المنظمة

وتفقد السكرتير العام، يرافقه اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، ونوابه، المركز التكنولوجي، وذلك للوقوف على مدى الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها، مؤكدا ضرورة تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين، واتخاذ تدابير فعالة لضمان انسيابية الإجراءات بما يحقق العدالة وسرعة الإنجاز، مع الالتزام بالاشتراطات القانونية المنظمة.

سرعة الرد على شكاوى المواطنين بالمركز التكنولوجي

وأكد أن توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بسرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء وتسليم النماذج لأصحابها بأسرع وقت، والرد على نقاط المتغيرات المكانية، وسرعة تنفيذ وتلبية مصالح المواطنين، وسرعة الرد على شكاوى المواطنين بالمركز التكنولوجي، والتقى المواطنين واستمع إليهم.

السكرتير العام يتفقد الإدارات برئاسة ميت غمر

كما تفقد السكرتير العام للمحافظة، الإدارة الهندسية، وعددا من شوارع المدينة للوقوف على مستوى النظافة، والإشغالات بشوارع المدينة، وأكد ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للمدينة، كما قام بمتابعة أعمال إزالة حوائط وأعمدة الدور الأول العلوي بعزبة هلال على مساحة 80 مترا.

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