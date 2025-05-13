مات في حادث أليم، حكاية المهندس أحمد عبد المرضي شهيد لقمة العيش (صور)

شهدت قرية كفر الحاج داوود التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية، حالة من الحزن الشديد لوفاة الشاب المهندس أحمد عبد المرضي عبد الله، في حادث مأساوي أليم أودى بحياته بعد عدة أيام على سرير العناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعي.

أحمد عبد المرضى

وقعت الحادثة منذ عدة أيام وبالتحديد صباح الثلاثاء قبل الماضى، عندما كان المهندس أحمد عبد المرضي متوجها إلى مقر عمله فى شركة خاصة بمدينة طنطا مستقلا دراجة نارية (موتوسيكل)، وبعد القرية بحوالي أربعة كيلومترات، بالقرب من القرية الجعفرية، اصطدمت بـ أحمد دراجة نارية أخرى مسرعة، وفر قائدها مسرعا تاركا أحمد غارقا في دمائه.

أحمد عبد المرضى

على الفور اتصل الأهالي بالإسعاف، وبحثوا في هاتف أحمد فوجدوا آخر مكالمة له مسجلة باسم “بابا”، فاتصلوا به وأتى مهرولا إلى موقع الحادث، وذهب مع ابنه في سيارة الإسعاف إلى مستشفى السنطة العام الأقرب لموقع الحادث، والتى رفضت الحالة وقامت بتحويله إلى جامعة طنطا بمستشفى الطوارئ.

وبعد الفحوصات الطبية والدقيقة التي أجريت سريعا من قبل الأطباء هناك، دخل أحمد إلى غرفة العمليات في محاولة من الأطباء للسيطرة على النزيف الذي ضرب المخ، واستمرت الجراحة أكثر من 6 ساعات.

أحمد عبد المرضى

ثم نقل الشاب إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى الطوارئ بجامعة طنطا، ورقد على سرير العناية ستة أيام كاملة، لم يفيق على الإطلاق بعد الحادث الأليم، ليلقى ربه بالأمس، ويتلقى والداه الصدمة الكبرى بعد انتظارهما عدة أيام آملين في نجاته.

المهندس أحمد

يذكر أن المهندس الشاب تخرج أحمد من كلية الحاسبات والمعلومات فى جامعة طنطا منذ عامين ويعمل فى شركة خاصة بمجال تخصصه فى طنطا حيث المحافظة التي يقطن فيها هو وأسرته.

وأحمد يبلغ 25 عاما، شاب طموح ودمث الخلق بشهادة الجميع من أصدقاؤه وأهل القرية جميعا خفيف الظل، وكان يبحث عن شريكة حياته.

أحمد ووالده

حضر جنازة أحمد من قريته والقرى المجاورة ما يقرب من خمسة آلاف شخص، ووصل الجثمان إلى القرية فى الثانية عشر من منتصف ليل أمس بعد الإنتهاء من الإجراءات القانونية لدفن الجثمان.

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