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رياضة

مونديال الأندية، 8 فرق تودع البطولة بعد الجولة الثانية

أوكلاند سيتي
أوكلاند سيتي

كأس العالم للأندية، شهدت الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا تحديد هوية 8 فرق ودعت المنافسات قبل الجولة الأخيرة.

 

وحسمت بعد الجولة الثانية هوية 8 فرق ودعت منافسات كأس العالم للأندية 2025 ، حيث لم تعد لديهم آمال في التأهل إلى الدور المقبل وهم: أوكلاند سيتي النيوزيلندي، لوس أنجلوس الأمريكي، أوراوا الياباني، أولسان الكوري، باتشوكا المكسيكي، الوداد المغربي والعين الإماراتي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

 

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.


المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

 

وشهدت الجولة الثانية للمجموعة الأولى، خسارة النادي الأهلي أمام بالميراس بهدفين دون رد، بينما فاز إنتر ميامي على بورتو بهدفين لهدف.

وفي المجموعة الثانية، فاز أتلتيكو مدريد على سياتل سوندرز بثلاثة أهداف لهدف، في حين حقق بوتافوجو مفاجأة بفوزه على باريس سان جيرمان بهدف نظيف.

 

 

وفي المجموعة الثالثة، حقق بنفيكا فوزًا كبيرًا على أوكلاند سيتي بستة أهداف دون رد، وحقق بايرن ميونخ الفوز بصعوبة على بوكا جونيورز بهدفين لهدف.

أما المجموعة الرابعة، قلب فلامينجو الطاولة على تشيلسي وفاز بثلاثة أهداف لهدف، وحقق الترجي الفوز العربي الأول في مونديال الأندية 2025 على لوس أنجلوس بهدف دون رد.

وفي المجموعة الخامسة، تعادل ريفر بليت مع مونتيري سلبيًا بدون أهداف، وفاز إنتر ميلان أمام أوراوا بهدفين لهدف.


وفي المجموعة السادسة، سقط صن داونز بأربعة أهداف لثلاثة أمام بوروسيا دورتموند، بينما فاز فلومينينسي على أولسان بنتيجة 4/2.

وفي المجموعة السابعة، فخسر الوداد أمام يوفنتوس بأربعة أهداف لهدف، بينما فاز مانشستر سيتي على العين بستة أهداف دون رد.

وفي المجموعة الثامنة، حقق ريال مدريد الفوزعلى باتشوكا بثلاثة أهداف لهدف في المجموعة الثامنة، وتعادل الهلال مع سالزبورج سلبيًا.

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