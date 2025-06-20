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رياضة

بنفيكا يكتسح أوكلاند سيتي بسداسية نظيفة في مونديال الأندية

بنفيكا
بنفيكا

مونديال الأندية، حقق فريق بنفيكا البرتغالي فوزا كاسحا على نظيره أوكلاند سيتي بستة أهداف نظيفه، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية في دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتختتم فعالياتها يوم 13 يوليو المقبل.

 

وسجل فريق بنفيكا هدفا في الدقيقة 43 قبل أن يتم إلغاؤه بسبب وجود خطأ على أحد لاعبي الفريق البرتغالي على حارس أوكلاند سيتي.

 

وأحرز هدف فريق بنفيكا الأول دي ماريا من ركلة جزاء في الدقيقة 7+45، واضاف بافليديس الهدف الثاني في الدقيقة 53، وجاء الهدف الثالث عن طريق ريناتو سانشيز بالدقيقة 63، ليوناردو باريرو مارتينس الهدف الرابع والخامس في الدقيقتين 76 و78. 

 

واختتم دي ماريا أهداف بنفيكا في الدقيقة 90 + 6.

 

وكانت مباراة بنفيكا البرتغالي مع نظيره أوكلاند سيتي، توقفت لمدة دامت لقرابة ساعتين بسبب ظرف جوي طارئ قبل ان تستأنف. 

توقف لرابع مرة في كأس العالم للأندية

وتعد هذه المباراة هي الرابعة في كأس العالم للأندية 2025 التي يتم إيقافها بسبب الظروف الجوية الطارئة، بعد مباراة صن داونز الجنوب أفريقي وأولسان الكوري الجنوبي، ومباراة سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي، والأهلي وبالميراس. 

تشكيل بنفيكا ضد أوكلاند سيتي 

تشكيل أوكلاند سيتي ضد بنفيكا 

حراسة المرمى: ناثان جارو

الدفاع: آدم بيل – نيكو بوكسال – ميتشيل دين هيجير – آدم ميتشيل

الوسط: ديفيد يوو – ماريو إليتيش – تونج زو – جيرسون لاجوس - هاريس زيب

الهجوم: ماير بافين

موعد مباراة بنفيكا أمام أوكلاند سيتي والقناة الناقلة

وانطلقت مباراة بنفيكا البرتغالي أمام أوكلاند سيتي في مونديال الأندية، مساء اليوم الجمعة 20 يونيو، وانطلقت صافرتها في السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقلها منصة دازن على الهواء مباشرة.

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