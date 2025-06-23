مونديال الأندية، موعد مباراة بوكا جونيورز وأوكلاند سيتي والقناة الناقلة

مونديال الأندية، يستعد فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني لمواجهة سهلة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة، في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة بوكا جونيورز ضد أوكلاند سيتي

تقام مباراة بوكا جونيورز أمام أوكلاند سيتي في مونديال الأندية، غدا الثلاثاء 24 يونيو الجاري، على ملعب هارد روك الذي يسع 65 ألف متفرج، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

فريق أوكلاند سيتي، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وبايرن ميونخ

تنقل مباراة بوكا جونيورز ضد أوكلاند سيتي على الهواء مباشرة، عبر منصة دازن الرقمية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر وقناة إم بي سي أكشن السعودية.

بوكا جونيورز يسقط أمام بايرن ميونخ بثنائية

فاز بايرن ميونخ الألماني على بوكا جونيورز الأرجنتيني فجر السبت بثنائية مقابل هدف في ختام منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بمونديال الأندية 2025، ويبلغ ثمن نهائي كأس العالم للأندية (فيديو).

ويتنافس الثنائي بنفيكا البرتغالي صاحب المركز الثاني بـ 4 نقاط، وبوكا جونيورز الأرجنتيني صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة على البطاقة الثانية عن المجموعة الثالثة من أجل التأهل لثمن مونديال الأندية.

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