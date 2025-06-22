فلامنجو وبايرن ميونخ يحسمان أولى تذاكر التأهل لثمن النهائي.. 5 أندية تودع مونديال الأندية قبل ختام الجولة الثانية بالمجموعات

كأس العالم للأندية، حسم فلامنجو البرازيلي وبايرن ميونخ الألماني تأهلهما إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية قبل ختام الجولة الثانية لدور المجموعات بمواجهات المجموعتين السابعة والثامنة.

وتختتم مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بمونديال الأندية 2025 بمواجهات قوية كالتالي

الأحد 22 يونيو 2025

يوفنتوس ضد الوداد - 7 مساءً - لينكون فاينانشال فيلد

ريال مدريد ضد باتشوكا - 10 مساءً - بانك أوف أمريكا

الإثنين 23 يونيو 2025

ريد بول سالزبورج - الهلال - 01:00 صباحا - أودي فيلد

مانشستر سيتي ضد العين - 04:00 صباحا - مرسيدس بنز

مجموعات كأس العالم للأندية 2025



المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

وانطلقت منافسات كأس العالم للأندية، بنظامها الجديد في أمريكا، بمشاركة 32 فريقًا، فجر يوم الأحد الماضي.

وتعد تلك النسخة هي الأولى من نوعها بعد تطبيق النظام الجديد الذي يقضي بمشاركة 32 فريقًا في البطولة، حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية إلى دور الـ16.

وبدأت المنافسات بمباراة افتتاحية بين فريقي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي على ملعب "هارد روك" حيث تعادلا سلبيًا بدون أهداف.

ويعد فريق فلامنجو البرازيلي صاحب أول الفرق الحاصلة على بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية بعدما حقق الفوز على تشيلسي بثلاثة أهداف لهدف، في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة لحساب المجموعة الرابعة، مقابل فوز الترجي على لوس أنجلوس بهدف دون رد.

ويتصدر فلامينجو المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ليتأهل رسميًا إلى دور الـ16.

كما حسم بايرن ميونخ بطاقة التأهل الثانية بعد الفوز على بوكا جونيورز في الجولة الثانية من دور المجموعات بنتيجة 2-1، لكن الصدارة في المجموعة الثالثة لم تحسم بعد مع منافسة بنفيكا الوصيف.

وتنطلق منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية يوم السبت 28 يونيو الجاري، وتستمر حتى الأربعاء 2 يوليو القادم.

ويلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، في حين أن وصيف المجموعة الأولى سيواجه متصدر الثانية.

وبالمثل، يلتقي متصدر المجموعة الثالثة مع وصيف المجموعة الرابعة، بينما يواجه وصيف المجموعة الثالثة متصدر الرابعة.

وكذلك، يلتقي متصدر المجموعة الخامسة مع وصيف المجموعة السادسة، في حين يضرب وصيف المجموعة الخامسة موعدًا مع متصدر السادسة.

وأيضًا، يلتقي متصدر المجموعة السابعة مع وصيف المجموعة الثامنة، على أن يواجه وصيف المجموعة السابعة خصمه متصدر الثامنة.

مواجهات دور الـ16 من كأس العالم للأندية



متصدر المجموعة الأولى ضد وصيف المجموعة الثانية.

متصدر المجموعة الثانية ضد وصيف المجموعة الأولى.

متصدر المجموعة الثالثة (بايرن ميونخ حتى الآن) ضد وصيف المجموعة الرابعة.

متصدر المجموعة الرابعة (فلامنجو البرازيلي) ضد وصيف المجموعة الثالثة.

متصدر المجموعة الخامسة ضد وصيف المجموعة السادسة

متصدر المجموعة السادسة ضد وصيف المجموعة الخامسة.

متصدر المجموعة السابعة ضد وصيف المجموعة الثامنة.

متصدر المجموعة الثامنة ضد وصيف المجموعة السابعة.

5 أندية تودع كأس العالم للأندية

وعلى صعيد آخر تأكد توديع 5 أندية منافسات كأس العالم للأندية، وهي: لوس أنجلوس الأمريكي، سياتل ساوندرز الأمريكي، أوراوا ريد الياباني، أوكلاند سيتي النيوزلندي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بعدما فشلت في حصد أي نقاط في الجولتين الأولى والثانية.

ووقع فريق سياتل في المجموعة الثانية التي تضم بوتافوجو البرازيلي وباريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني، وتلقى هزيمتين من أتلتيكو وبوتافوجو. وتواجد أوكلاند سيتي في مجموعة ضمت بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وهزم من بايرن وبنفيكا.



ووقع فريق لوس أنجلوس في مجموعة تضم فلامنجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي والترجي التونسي، وهزم من تشيلسي والترجي، فيما هزم أوراوا من إنتر ميلان الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني، وتذيل ترتيب المجموعة التي تضم أيضا مونتيري المكسيكي.

وودع فريق أولسان منافسات البطولة، بعدما هزم من صن داونز الجنوب أفريقي وفلومينينسي البرازيلي، قبل مواجهته القادمة ضد بوروسيا دورتموند الألماني، ويدخل اللقاء متذيلا للترتيب.

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