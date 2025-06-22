الأحد 22 يونيو 2025
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محافظات

موعد التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم والأوراق المطلوبة

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو

قال الدكتور خالد خلف قبييص وكيل وزارة التربية والتعليم بمخافظة الفيوم، إن موعد بدء التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ يوم الأربعاء 25 من شهر يونيو الجاري، وتستمر اللجان في عملها لمدة أسبوعين، ويتقدم ولي الأمر بصورة من بطاقة الرقم القومي، ورقم جلوس الطالب، وإيصال سداد 35 جنيها عن كل مادة يتظلم فيها إلى لجنة قبول التظلمات بالإدارة التعليمية، ويتلقي من الإدارة موعد نظر التظلم لـيذهب هو والطالب إلي لجنة النظام والمراقبة لمراجعة أوراق الإجابة.

اعتماد النتيجة

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، بنسبة نجاح بلغت 80,56 % على مستوى المحافظة، وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 76 ألفًا و726 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 80,56 %، فيما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 278 طالبًا وطالبة وبلغت نسبة النجاح 72,8 %، وفي مدارس التربية الخاصة "صم وضعاف السمع" بلغت نسبة النجاح 95,8 %، وفي مدارس النور للمكفوفين 66,7 %.

أوائل الشهادة الإعدادية

 وقد حصل على الدرجة النهائية هذا العام 11 طالبا وطالبة، منهم طالبان بكلٍ من إدارتي غرب الفيوم، وسنورس التعليميتين، وعدد 3 طلاب بإدارة شرق التعليمية، وطالب واحد بكلٍ من إدارات طامية، وأبشواي، وإطسا، ويوسف الصديق.

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.56%

 ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بسرعة تجهيز مجموعات عمل بكل إدارة تعليمية على حدة، لتلقي التظلمات تيسيرًا على أولياء أمور الطلاب، وذلك اعتبارًا من الأربعاء المقبل الموافق 25 يونيو ولمدة أسبوعين، حرصًا على أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم.

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