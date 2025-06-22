الأحد 22 يونيو 2025
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رياضة

ريبيرو: طموحاتنا كبيرة رغم خيبة الأمل وسنقاتل حتى اللحظة الأخيرة أمام بورتو

خوسيه ريبيرو
خوسيه ريبيرو

أكد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه لن يستسلم، وسيقاتل بكل قوة في مواجهة بورتو البرتغالي، بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة مهمة في ختام مشواره بالمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، وذلك عند مواجهة بورتو البرتغالي.

وتحدث ريبيرو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قائلا: “ندخل مباراة بورتو بطموحات كبيرة رغم خيبة الأمل التي واجهناها أمام بالميراس، ولا يزال التأهل ممكنا، وسنقاتل حتى صافرة النهاية، هذا هو الأهلي، وتلك هي هويتنا التي جئنا بها إلى أمريكا”.

وأضاف: “رغم النتائج، أنا راض عن أداء اللاعبين في المباراتين السابقتين ضد إنتر ميامي وبالميراس، كنا الطرف الأفضل في الشوط الأول بكلا اللقاءين، لكن التفاصيل الصغيرة منعتنا من تحقيق الفوز، والآن نركز على الإيجابيات وسنسعى لاستغلالها أمام بورتو”.

وتابع ريبيرو: “اللاعبون يدركون حجم المسئولية، وهم غير راضين عن النتائج الأخيرة، الجميع على أتم الجاهزية للمواجهة، رغم الغيابات المؤثرة مثل إصابة إمام عاشور، الذي يعد من أبرز عناصر الفريق".

وأشار مدرب الأهلي إلى أن الجهاز الفني سافر إلى البطولة بقائمة موسعة تضم 28 لاعبًا، تحسبا لأي ظروف طارئة، مؤكدا أن كل لاعب لديه دور أساسي داخل الفريق.

واختتم ريبيرو حديثه برسالة إلى لاعبيه، قائلا: “نقول الحقيقة دائما للاعبين، ونعلم أننا قدمنا لحظات جيدة خلال المباريات السابقة، لكن الفوز هو الغاية، ونحن نلعب دائمًا من أجل الانتصار، نثق في أنفسنا، وسنظهر غدا كفريق أهلي قوي يبحث عن بطاقة التأهل". 

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

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