الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريال مدريد بـ 10 لاعبين يتقدم على باتشوكا 2-0 في الشوط الأول (فيديو)

ريال مدريد
ريال مدريد

كأس العالم للأندية، تقدم فريق ريال مدريد، على نظيره باتشوكا المكسيكي، بنتيجة 2-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب بنك أمريكا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

مباراة ريال مدريد وباتشوكا 

سجل هدف ريال مدريد الأول اللاعب بيلينجهام في الدقيقة 35 من تصويبة قوية بقدمه اليسرى، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق أردا جولير في الدقيقة 44.

جدير بالذكر أن أسينسيو مدافع ريال مدريد تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 7 بعد تدخله على مهاجم باتشوكا من الخلف وهو يتوجه إلى انفراد تام بمرمى كورتوا.

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏نه CN Emirates FLYBETTER Emirates EITE Colam a-‏'‏‏

تشكيل ريال مدريد ضد باتشوكا 

في حراسة المرمى: كورتوا

في خط الدفاع: جارسيا - هاوسن - أسينسيو - ترينت

في خط الوسط: بيلينجهام - تشواميني - فالفيردي

في خط الهجوم: فينيسيوس - جونزالو - جولير

قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

 مشاهدة مباراة ‎ريال مدريد وباتشوكا

ومن الممكن مشاهدة مباراة الريال ضد باتشوكا عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

فيما خطف الهلال السعودي تعادلًا دراميًّا 1-1 أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب هارد روك، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

في الدقيقة 34، في أول ظهور هجومي لفريق ريال مدريد، أحرز الفريق الملكي هدف التقدم من هجمة مرتدة وانطلاقة من رودريجو مررها عرضية مرت من أمام دفاع الهلال وصلت عند جونزالو جارسيا سددها من فوق بونو إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 39، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الهلال السعودي حصل عليها ليوناردو ضد أسينسيو، ليتصدى لها روبن ويسددها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، أهدر فالفيردي لاعب ريال مدريد ركلة جزاء بعد أن تصدى لها حارس الهلال ياسين بونو.

المجموعة الثامنة تضم إلى جانب الهلال السعودي أندية ريال مدريد الاسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

يغيب 3 شهور، نجم ريال مدريد يخضع لجراحة عاجلة بعد كأس العالم للأندية

شاهد ملخص المواجهة الوحيدة بين ريال مدريد وباتشوكا قبل مباراتهما اليوم

القيمة السوقية لفريق ريال مدريد

وتبلغ القيمة السوقية لفريق ريال مدريد الإسباني مليارًا و330 مليون يورو، بحسب شبكة "ترانسفير ماركت" ويعتبر ثنائي الفريق بيلينجهام وكيليان مبابي أعلى اللاعبين قيمة في قائمة الملكي، حيث تبلغ القيمة السوقية لكل منهما على حدة 180 مليون يورو، يليهما فينيسيوس جونيور بقيمة 170 مليون يورو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد باتشوكا ريال مدريد ضد باتشوكا مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا كأس العالم للأندية

مواد متعلقة

صدام مرموش وربيعة يتصدر مباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية.. تغييرات مرتقبة في تشكيل السيتزن.. والزعيم يبحث عن تعويض خسارة يوفنتوس العريضة

بعد الهاتريك، يلدز رجل مباراة يوفنتوس والوداد في كأس العالم للأندية

تأكيدا لـ فيتو.. الزمالك يعلن التعاقد مع شركة ملابس عالمية

يوفنتوس يفوز على الوداد بنتيجة 1/4 في كأس العالم للأندية

شاهد، ظهور لافت لـ جماهير الوداد في مباراة يوفنتوس بكأس العالم للأندية

ألونسو يعلن تشكيل ريال مدريد ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، يوفنتوس يتقدم على الوداد 2-1 في شوط أول مثير (فيديو)

كأس العالم للأندية.. لورش يقلص الفارق لـ الوداد أمام يوفنتوس (فيديو)

الأكثر قراءة

خروج زوجة حسام حسن من قسم العامرية بعد قرار إخلاء سبيلها بقضية ضرب زوجها

ريال مدريد بـ 10 لاعبين يتقدم على باتشوكا 2-0 في الشوط الأول (فيديو)

قتلهم أثناء الصلاة، إرهابي يطلق الرصاص على المصلين ويفجر نفسه داخل كنيسة مار إلياس بسوريا

بعد تفجير كنيسة "مار إلياس" في سوريا، الأزهر يطالب الجميع بالتصدي للإرهاب الأسود

نيويورك تايمز: إيران نقلت مواد نووية من منشأة فوردو قبل الضربة الأمريكية

سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

هل نقلت إيران موادها النووية قبل ضربات واشنطن؟ وزير الخارجية الأمريكي يرد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم بالسوق المحلي

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

سعر السكر الأحد 22-6-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخبز الناشف في المنام وعلاقته بأزمات مادية وديون

تفسير رؤية الهروب من الأسد فى المنام وعلاقتها بالتغلب على الأعداء

هل يجوز لحماتي أن يكون معها مفتاح البيت وتدخل علينا دون استئذان؟،عضو بالأزهر تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية