يغيب 3 شهور، نجم ريال مدريد يخضع لجراحة عاجلة بعد كأس العالم للأندية

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، بأن نادي ريال مدريد يرغب في خضوع لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام لجراحة في الكتف، للتخلص من الإصابة التي يعاني منها منذ فترة.

طبيعة إصابة بيلينجهام

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد يخطط لخضوع بيلينجهام لجراحة عاجلة في الكتف، عقب نهاية مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وأضافت الصحيفة، أن الجراحة ستبعد جود بيلينجهام عن الملاعب، لمدة تصل إلى 3 أشهر.

ريال مدريد يواجه باتشوكا

ويستعد ريال مدريد لمواجهة باتشوكا المكسيكي، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان ريال مدريد قد تعادل في مباراة الجولة الأولى مع الهلال السعودي، بنتيجة 1-1.

وانضم جود بيلينجهام لصفوف ريال مدريد، قبل موسمين، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

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