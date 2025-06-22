شاهد ملخص المواجهة الوحيدة بين ريال مدريد وباتشوكا قبل مباراتهما اليوم

كأس العالم للأندية، يلتقي فريق ريال مدريد أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا بأمريكا.

وألتقى ريال مدريد أمام باتشوكا في مرة واحدة فقط طوال تاريخهما في 18 ديسمبر 2024.

وتوج نادى ريال مدريد بلقب كأس إنتركونتيننتال بعد فوزه على باتشوكا المكسيكي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "لوسيل" في الدوحة.

وسجل أهداف مباراة الريال ضد باتشوكا كل من مبابي، رودريجو، وفينيسيوس جونيور، الذي قدم أداءً مميزًا بتسجيله الهدف الثالث وصناعة الأول لزميله كيليان مبابى.

وحصل فينيسيوس أيضًا على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية بعدما قدم أداءً مميزًا في النهائي.

المباراة السابقة بين ريال مدريد وباتشوكا كانت في نهائي الإنتركونتيننتال وعرفت فوز الملوك بثلاثية 👑 pic.twitter.com/mqOY2e9JDV — H A M Z A (@Hamza_RMFC) June 20, 2025



وكان ريال مدريد قد تعادل أمام الهلال السعودي بهدف لكل فريق، في لقاء الجولة الأولى.

في المقابل خسر باتشوكا أمام سالزبورج النمساوي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وخيب ريال مدريد الآمال في أول اختبار رسمي لمديره الفني الجديد تشابي ألونسو، خاصة بعد التعادل أمام الهلال السعودي 1-1 في مباراة الجولة الأولى.

وتأثر ريال مدريد بغياب مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي غاب عن مواجهة الهلال بسبب وعكة صحية.

من جانبه، يطمع خايمي لوزانو مدرب باتشوكا في الخروج بنتيجة إيجابية، خاصة وأن الخسارة ستعني خروج باتشوكا بشكل كبير من الدور الأول، وذلك بعد خسارته 1-2 أمام سالزبورج النمساوي في الجولة الأولى.

ويعول مدرب باتشوكا على الثلاثي الهجومي كينيدي وسولومون روندون ودومينيجيز فيجيروا، وكذلك ثنائي الوسط بيدرو بيدرازا وإلياس مونتيل، وكذلك الظهير الأيسر بريان جونزاليس صاحب الهدف الوحيد في مرمى سالزبورج.

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