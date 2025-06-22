الأحد 22 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

ريم البارودي تقضي إجازتها بإحدى المناطق الساحلية

ريم البارودي
ريم البارودي

نشرت الفنانة ريم البارودي عددا من الصور لها، أثناء قضاء إجازتها الصيفية بإحدى المناطق الساحلية، حيث ظهرت ريم داخل حمام السباحة وخلفها شاطئ البحر ومرتفعات جبلية

 

ومن جانب آخر كشفت الفنانة ريم البارودي  عن رأيها في برامج المقالب،خلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس في برنامجه "من قريب" قائلة: “كل حلقات المقالب متفق عليها بشكل كامل وخاصة حلقات رامز جلال”.


وعن حياتها العاطفية قالت خلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس في برنامجه "من قريب"، إنها لو عاشت قصة حب حقيقية فلن يشغلها المهر أو أي تفاصيل مادية.

كما تحدثت عن دعمها للفنانة زينة بشكل كامل ومستمر.

وخلال الحلقة، تحدث نزار أيضا عن خلافها مع ريهام سعيد، وطلب من ريم الاتصال بها فأخبرته أنها لن ترد على الاتصال، وأنها في تلك الأزمة ليست سوى رد فعل لتصرفات ريهام.

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الفنانة ريم البارودي ريم البارودي الممثلة ريم البارودي

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