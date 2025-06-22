الأحد 22 يونيو 2025
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رياضة

ألونسو يعلن تشكيل ريال مدريد ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية

ريال مدريد
ريال مدريد

كأس العالم للأندية، أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لـ ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره باتشوكا المكسيكي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

 

تشكيل ريال مدريد ضد باتشوكا 

في حراسة المرمى: كورتوا

في خط الدفاع: جارسيا - هاوسن - أسينسيو - ترينت

في خط الوسط: بيلينجهام - تشواميني - فالفيردي

في خط الهجوم: فينيسيوس - جونزالو - جولير

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تقام مباراة الريال ضد باتشوكا، اليوم الأحد 22 يونيو، على ملعب بنك أمريكا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال الأندية.

وتنطلق صافرة مباراة الريال ضد باتشوكا على ملعب بنك أمريكا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

 مشاهدة مباراة ‎ريال مدريد وباتشوكا

ومن الممكن مشاهدة مباراة الريال ضد باتشوكا عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

فيما خطف الهلال السعودي تعادلًا دراميًّا 1-1 أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب هارد روك، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

في الدقيقة 34، في أول ظهور هجومي لفريق ريال مدريد، أحرز الفريق الملكي هدف التقدم من هجمة مرتدة وانطلاقة من رودريجو مررها عرضية مرت من أمام دفاع الهلال وصلت عند جونزالو جارسيا سددها من فوق بونو إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 39، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الهلال السعودي حصل عليها ليوناردو ضد أسينسيو، ليتصدى لها روبن ويسددها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، أهدر فالفيردي لاعب ريال مدريد ركلة جزاء بعد أن تصدى لها حارس الهلال ياسين بونو.

المجموعة الثامنة تضم إلى جانب الهلال السعودي أندية ريال مدريد الاسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

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القيمة السوقية لفريق ريال مدريد

وتبلغ القيمة السوقية لفريق ريال مدريد الإسباني مليارًا و330 مليون يورو، بحسب شبكة "ترانسفير ماركت" ويعتبر ثنائي الفريق بيلينجهام وكيليان مبابي أعلى اللاعبين قيمة في قائمة الملكي، حيث تبلغ القيمة السوقية لكل منهما على حدة 180 مليون يورو، يليهما فينيسيوس جونيور بقيمة 170 مليون يورو.

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