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رياضة

بفارق 300 مليون يورو، تفوق كاسح لـ بورتو على الأهلي في القيمة التسويقية

الأهلي
الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة هامة ومرتقبة أمام نظيره فريق بورتو البرتغالي فجر الثلاثاء المقبل، فى ختام مشوار الأحمر بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي تقام لأول مرة في تاريخها بمشاركة 32 فريقا. 

وتستعرض فيتو لكم القيمة التسويقية للنادي الأهلي وبورتو البرتغالي، قبل مواجهة الفريقين فجر الثلاثاء.

القيمة التسويقية لـ الأهلي وبورتو 

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي وفقا لموقع ترانسفير ماركت 47.95 مليون يورو.

 ويتصدر محمود تريزيجيه أغلي لاعبي الأهلي في القيمة التسويقية بمبلغ 5 ملايين يورو، ثم يأتي خلفه إمام عاشور بمبلغ 4 ملايين يورو، ثم وسام أبو علي بنفس القيمة، ثم أحمد مصطفى زيزو بـ 3.50 مليون يورو. 

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق بورتو وفقا لموقع ترانسفير ماركت 345.90 مليون يورو. 

ويتصدر سامو أوموروديون أغلي لاعبي بورتو  في القيمة التسويقية بمبلغ 50 مليون يورو، ثم ياتي خلفه رودريجو مورا بـ 40 مليون يورو، ثم ديوجو كوستا بـ 40 مليون يورو.  

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الاندية.

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