قتلهم أثناء الصلاة، إرهابي يطلق الرصاص على المصلين ويفجر نفسه داخل كنيسة مار إلياس بسوريا

شهد وسط العاصمة السورية دمشق، اليوم الأحد، انفجارًا عنيفًا داخل كنيسة مار إلياس في الدويلعة بدمشق، ما أثار حالة من الهلع في صفوف المدنيين.

انتحاري يفجر نفسه داخل كنيسة مار إلياس

نقل شهود عيان لوكالة “رويترز”، أن التفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس فى الدويلعة نجم عن تفجير انتحاري لنفسه داخل الكنيسة، وسط المصلين فيما لم تُصدر السلطات السورية بيانًا رسميًا بعد بشأن عدد الضحايا أو هوية المنفذ.

لقطات من آثار تفجير كنيسة مار إلياس

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، لقطات متداولة لآثار التفجير الذي تعرضت له كنيسة مار إلياس الغيور فى الدويلعة، فيما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بوقوع ضحايا

تفيد المعلومات الأولية، بقيام شخص مجهول الهوية بإطلاق النار على المصلين داخل الكنيسة أثناء القداس الإلهي، ثم فـجر نفسه.

مخاوف من عودة نشاط الجماعات الإرهابية المتطرفة في دمشق

يأتي التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس، في ظل توتر بالداخل السوري، مما يثير المخاوف من زيادة العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة، التي كانت قد شهدت تراجعًا نسبيًا خلال الفترة الماضية.

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