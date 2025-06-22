الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قتلهم أثناء الصلاة، إرهابي يطلق الرصاص على المصلين ويفجر نفسه داخل كنيسة مار إلياس بسوريا

تفجير كنيسة مار إلياس
تفجير كنيسة مار إلياس فى سوريا، فيتو

شهد وسط العاصمة السورية دمشق، اليوم الأحد، انفجارًا عنيفًا داخل كنيسة مار إلياس في الدويلعة بدمشق، ما أثار حالة من الهلع في صفوف المدنيين.

انتحاري يفجر نفسه داخل كنيسة مار إلياس

نقل شهود عيان لوكالة “رويترز”، أن التفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس فى الدويلعة نجم عن تفجير انتحاري لنفسه داخل الكنيسة، وسط المصلين فيما لم تُصدر السلطات السورية بيانًا رسميًا بعد بشأن عدد الضحايا أو هوية المنفذ.

 

لقطات من آثار تفجير كنيسة مار إلياس

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، لقطات متداولة لآثار التفجير الذي تعرضت له كنيسة مار إلياس الغيور فى الدويلعة، فيما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بوقوع ضحايا 

تفيد المعلومات الأولية، بقيام شخص مجهول الهوية بإطلاق النار على المصلين داخل الكنيسة أثناء القداس الإلهي، ثم فـجر نفسه.

 

مخاوف من عودة نشاط الجماعات الإرهابية المتطرفة في دمشق

يأتي التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس، في ظل توتر بالداخل السوري، مما يثير المخاوف من زيادة العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة، التي كانت قد شهدت تراجعًا نسبيًا خلال الفترة الماضية.

يونيكورن، قس وحاخام يهودي يلتقيان أحمد الشرع ويكشفان اسمه الحركي

عصام كامل يكشف سر إشادة ترامب بأردوغان ويتنبأ بمصير أحمد الشرع (فيديو)

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كنيسة مار إلياس الدويلعة السلطات السورية كنيسة مار إلياس الغيور

مواد متعلقة

وزير الخارجية السعودي يؤم المصلين بالجامع الأموي الكبير في دمشق (فيديو)

أول تعليق من سوريا على رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق

الأكثر قراءة

خروج زوجة حسام حسن من قسم العامرية بعد قرار إخلاء سبيلها بقضية ضرب زوجها

قتلهم أثناء الصلاة، إرهابي يطلق الرصاص على المصلين ويفجر نفسه داخل كنيسة مار إلياس بسوريا

هل نقلت إيران موادها النووية قبل ضربات واشنطن؟ وزير الخارجية الأمريكي يرد

بعد قرار البرلمان الإيراني، ميرسك: سفننا تواصل الإبحار عبر مضيق هرمز

هيئة الطاقة الذرية الأردنية: استهداف مفاعل ديمونة الإسرائيلي بالغ الصعوبة

نيويورك تايمز: إيران نقلت مواد نووية من منشأة فوردو قبل الضربة الأمريكية

مسؤولون إسرائيليون: منشأة فوردو النووية في إيران لم تدمر بشكل كامل

نائب ترامب: تعطيل ‎إيران لحركة الملاحة بمضيق هرمز سيكون انتحارا بالنسبة لها

خدمات

المزيد

سعر السكر الأحد 22-6-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد 22-6-2025 في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

بعد الضربة الأمريكية لإيران، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى الهجرة النبوية، سبب وفاة السيدة خديجة بنت خويلد ومكان دفنها

الأزهر للفتوى: الغش في الامتحانات سلوك محرم يهدر الحقوق ويهدم مبدأ تكافؤ الفرص

لماذا سمي يوم السبت بهذا الاسم؟ محمد سيد طنطاوي يرد

المزيد
الجريدة الرسمية