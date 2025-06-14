السبت 14 يونيو 2025
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خارج الحدود

سوريا تعلن فتح مجالها الجوي بشكل كامل

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أعلنت السلطات في سوريا اليوم السبت، عن فتح مجالها الجوي بشكل كامل.

في سياق متصل، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم السبت، أن المجال الجوي الإيراني لا يزال مغلقا حتى إشعار آخر.

اختراق دفاعات دولة الاحتلال

ووجهت إيران مئات الصواريخ والمسيرات منذ أمس إلى أراضى دولة الاحتلال، اعترض أغلبها، إلا أن بعضها تمكن من اختراق دفاعات دولة الاحتلال، ليصيب بعض الأهداف فى مدينة تل أبيب.

وتأتى صواريخ إيران للرد على الهجوم الإسرائيلى الذى شنته الدولة العبرية فى الساعات الأولى من فجر الجمعة، لتقتل قيادات إيرانية عسكرية بارزة، مثل رئيس الأركان، محمد باقرى، وقائد قوات الحرس الثورى، حسين سلامى، وعدد من علماء الذرة.

إيران تطلق الموجة السابعة من الصواريخ على إسرائيل

من جانبه، أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، عن إطلاق الموجة السابعة من الهجوم بـالطائرات المسيّرة والصواريخ باتجاه أهداف داخل إسرائيل.

وكشف التلفزيون الإيراني الرسمي عن جولة جديدة من هجمات "الوعد الصادق 3"، في إشارة إلى اسم العملية العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل ردا على ضرباتها الدامية التي استهدفت إيران.

 

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وشنت إسرائيل فجر أمس الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وقتل خلال الهجوم العديد من الأشخاص، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي.

5 موجات من الغارات في كامل أرجاء إيران

فيما قال مسئول عسكري إسرائيلي، إن القوات الجوية نفذت أمس 5 موجات من الغارات في كامل أرجاء إيران.

وأضاف المسئول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إجمالي الضربات التي تم تنفيذها أصابت الأهداف. ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تم استهداف منشآت نووية وعسكرية إيرانية، بالإضافة إلى قيادات عسكرية ونووية رفيعة المستوى.

وأكد مسئول إسرائيلي آخر أن الولايات المتحدة كانت على علم بالعملية المخطط لها منذ أسبوع على الأقل، مشيرا إلى أن تل أبيب تتوقع أن تتمكن بعض الصواريخ الإيرانية من الوصول إلى إسرائيل لاحقا.

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