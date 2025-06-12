الخميس 12 يونيو 2025
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خارج الحدود

إعادة فتح معبر البوكمال الحدودي بين سوريا والعراق

معبر حدودى بين سوريا
معبر حدودى بين سوريا والعراق، فيتو

 أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية اليوم الخميس عن إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق، اعتبارا من السبت 14 يونيو 2025، أمام حركة المسافرين والشاحنات.

 

هيئة المنافذ البرية والبحرية السورية تؤكد جاهزية كوادرها والمرافق الخدمية في المعبر

 وجاء في البيان الرسمي للهيئة اليوم الخميس: "تعلن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات اعتبارا من يوم السبت الموافق لـ 2025/06/14م".

وأضاف البيان: "تؤكد الهيئة جاهزية كوادرها وكافة المرافق الخدمية في المعبر، فإنها تهيب بالأخوة المسافرين وسائقي الشاحنات الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة لضمان انسيابية الحركة وسلامة العبور".

 

المعابر الاستراتيجية التي تربط بين سوريا والعراق

 ويعد معبر البوكمال الحدودي من المعابر الاستراتيجية التي تربط بين سوريا والعراق، ويشكل نقطة عبور رئيسية للتبادل التجاري وحركة المسافرين بين البلدين.

وكان المعبر قد تعرض للإغلاق عدة مرات خلال السنوات الماضية نتيجة الأوضاع الأمنية في المنطقة، ويمثل إعادة افتتاح المعبر خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دمشق وبغداد.

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