الأربعاء 04 يونيو 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يجدد قصفه على محافظة درعا جنوب سوريا (فيديو)

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مواقع في محافظة درعا جنوبي سوريا، بالإضافة إلى شنَّ غارات على بلدات في ريف دمشق.


وأفادت وسائل إعلام عربية، بأن جيش الاحتلال جدد قصفه بالصواريخ على كل من الفوج 175 في محيط مدينة إزرع، ومحيط تل المال شمالي درعا، فيما شنت الطائرات الحربية غارات على بلدتي سعسع وكناكر في ريف دمشق.

ووفق المعلومات الأولية فإن غارة اخرى استهدفت اللواء 121 في قطنا بريف دمشق، دون ورود معلومات حول إصابات وسط استمرار تحليق لطيران الاستطلاع والطيران الحربي في أجواء المنطقة.

وكان جيش الاحتلال قد أفاد بتدمير أسلحة قال إنها تابعة للنظام السوري في جنوب البلاد، ردًّا على إطلاق قذائف باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأصدرت الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، بيانا حول إعلان تل أبيب سقوط مقذوفين أطلقا من سوريا، في مناطق غير مأهولة بإسرائيل.

وقالت الخارجية السورية في بيان: "ندين بشدة القصف الإسرائيلي لقرى وبلدات في محافظة درعا مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة".

وأضاف البيان: "نؤكد أننا لم نتثبت بعد من الأنباء المتداولة عن القصف باتجاه الجانب الإسرائيلي".

وأشار البيان إلى وجود "أطراف قد تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة لتحقيق مصالحها الخاصة".

وشدد على أن سوريا "لم ولن تشكل تهديدا لأي طرف في المنطقة".

ودعا البيان "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات، وإلى دعم الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا والمنطقة".

وكان وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، قد قال: "نعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع مسؤولًا بشكل مباشر عن كل تهديد وإطلاق نار باتجاه إسرائيل. الرد الكامل سيأتي في أقرب وقت ممكن".

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محافظة درعا سوريا ريف دمشق مدينة إزرع تل المال شمالي درعا الرئيس السوري أحمد الشرع

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