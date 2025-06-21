تموين القليوبية: تحرير 330 مخالفة تموينية خلال 4 أيام في حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية عددًا من الحملات التموينية المكثفة خلال الفترة من 17 حتى 20 يونيو 2025، وذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، وتوجيهات وكيل وزارة التموين المهندس حلمي زهري، بضرورة تكثيف الرقابة على المخابز البلدية والسياحية والأنشطة التجارية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقوانين والقرارات التموينية.

تحرير 330 مخالفة تموينية خلال 4 أيام في حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق

وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 330 مخالفة تموينية، بينها 307 مخالفات خاصة بالمخابز، و23 مخالفة لأنشطة تجارية متنوعة، حيث شملت أعمال المرور معظم مدن ومراكز المحافظة.

ففي مراكز شبين القناطر، بنها، القناطر الخيرية، قليوب، حي غرب شبرا الخيمة، وطوخ، قامت فرق الرقابة التموينية بالاشتراك مع إدارة الحوكمة بالمديرية بالمرور على 108 مخابز بلدية، حيث تم تحرير 98 مخالفة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقته للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، بالإضافة إلى غلق المخبز دون إذن رسمي أثناء ساعات العمل، والتصرف في شكائر الدقيق، ومراجعة أرصدة الماكينات، وعدم وجود سجل زيارات أو ميزان صالح للاستخدام.

حملات تموينية علي المخابز بالقليوبية

وفي مدينة قليوب، شملت الحملة المرور على 16 مخبزًا، وتم تحرير 16 مخالفة مماثلة، إلى جانب تحرير محضر جنح ضد ثلاجة لحوم لحيازتها 20 كجم لحوم مجهولة المصدر، كما تم ضبط 5 محاضر أخرى ضد أنشطة تجارية لمزاولة النشاط بدون ترخيص أو عدم الإعلان عن الأسعار.

وفي كفر شكر، تم المرور على 8 مخابز بقرى المنشأة الكبرى والصغرى والصفين، وأسفرت الحملة عن تحرير 8 مخالفات تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم صلاحية الميزان.

أما في حي شرق شبرا الخيمة، فقد تم المرور على 47 مخبزًا بمناطق بهتيم، عزبة أنور شعبان، ومساكن إسكو، وتم تحرير 31 مخالفة، بجانب ضبط مشروع "جمعيتي" لتجميع سلع تموينية شملت 280 كيس مكرونة، و70 كجم سكر، و12 زجاجة زيت، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفي بندر ومركز بنها، تم المرور على 46 مخبزًا في مناطق جزيرة بلي، مرصفا، جمجرة الجديدة، وشبلنجة، وأسفرت المتابعة عن تحرير 46 مخالفة للمخابز، إلى جانب تنفيذ 20 معاينة خاصة بتربية المواشي.

كما استهدفت الحملات مناطق دندنا وكفر حسن سعد وميت كنانة ومشتهر وبندر طوخ والحدادين، حيث تم المرور على 10 مخابز وتحرير 10 مخالفات متنوعة، كما تم المرور على البدالين التموينيين وفروع مشروع "جمعيتي"، وتحرير 9 محاضر غلق بدون إذن أو عدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر أخرى ضد أنشطة تجارية لحيازة سلع ناقصة الوزن، وسلع طبية دون ترخيص، وسجائر مهربة غير خاضعة للضريبة، حيث تم ضبط 400 كيس سكر ناقص الوزن، كما شملت الحملة تحرير 3 محاضر لمستودعات بوتاجاز مغلقة أثناء مواعيد العمل الرسمية.

وفي الخانكة، تم المرور على 5 مخابز بمدينة الخانكة والعبور وأبو زعبل، وتم تحرير 5 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن وغلق المخبز دون تصريح، كما تم ضبط عدد من الأنشطة التجارية غير الملتزمة بالإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط مصنع مخصبات زراعية غير مرخص، وتحريز كميات من كبريتات النحاس وسلفات الماغنسيوم، وأسطوانات بوتاجاز مخصصة للاستخدام التجاري.

كما شملت الحملات المرور على 33 مخبزًا في مركز شبين القناطر بمناطق كفر طحا، طحوريا، الكسابية، كفر طحوريا، والقلزم، حيث تم تحرير 33 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، وسوء نظافة المعجن، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم وجود قائمة تشغيل أو سجل زيارات.

وفي مدينة قها، تم المرور على 12 مخبزًا بقرى قرقشندة وشبرا هارس، وتم تحرير 8 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن.

من جانب آخر، نفذت إدارة الرقابة التجارية بالمديرية حملة استهدفت حي غرب شبرا الخيمة ومركز طوخ، وأسفرت عن تحرير 13 محضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية، كما تم تحرير محضرين ضد مخابز سياحية لنفس الأسباب، إلى جانب تحرير محضر ضد محطة وقود لعدم الإعلان عن أسعار الزيوت.

وفي إطار التفاعل مع المواطنين، أعلنت المديرية عن تلقيها 23 شكوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة وشكاوى المحافظة والواتساب، وتنوعت بين مشكلات بالمخابز والبطاقات التموينية، وتم بحثها والرد عليها في حينه.

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