المشدد 5 سنوات لعامل لاتهامه بإصابة شخص بعاهة مستديمة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 5 سنوات لعامل لاتهامه بإصابة شخص بعاهة مستديمة، بدائرة مركز شرطة قليوب، بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهم:- "إسلام.ا.ع" عامل - ومقيم شارع المجاري - الشرابية - القليوبية، في القضية رقم ۲۰٦١٥ لسنة ۲۰۲۳ مركز قليوب والمقيدة برقم ٤٣٦٦ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٣/١٢/٩ بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية، ضرب المجني عليه / سيد عبده سيد بغير سبق إصرار او ترصد فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأن تعدي عليه بأداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص (زجاجة) فأحدث به وهي إعاقة في منتصف حركات ثني وفرد السبابة اليمني بتقرير الطب الشرعي المرفق وقدرت نسبة العامة منها ثلاثة بالمائة (3%) على النحو المبين بالتحقيقات أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (زجاج) دون مسوغ قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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